Hotellvagn, Hotel Classic II
För rengöring av 15 till 18 rum rekommenderar vi Hotellvagn Classic II. Denna hotellvagn är utrustad med en stor hopfällbar behållare för 120-liters soppåse, tre hyllor tillverkade av trä och fem stora 125 mm hjul.
Med den generösa hopfällbara behållaren kan du enkelt hantera avfall och hålla rummen rena och snygga. Den rymmer en 120-liters soppåse och kan enkelt fällas ihop för enkel tömning och byte av påsen. De tre hyllorna erbjuder gott om utrymme för att organisera och transportera städutrustning, handdukar, toalettartiklar och andra förnödenheter. Trähyllorna är stabila och tåliga för att hålla dina tillhörigheter säkra under användning. Vagnen är utrustad med fem stora hjul för smidig manövrering och stabilitet. Hjulen är roterbara och kan enkelt navigera genom trånga utrymmen och korridorer.
Egenskaper och fördelar
Bäst ergonomiVäldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Hög kvalitet
Enkel manöverbarhet
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet för avfallshantering (l)
|120
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|37,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|39,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Mått, förpackad (mm)
|1270 x 530 x 1280