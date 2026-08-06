Med den generösa hopfällbara behållaren kan du enkelt hantera avfall och hålla rummen rena och snygga. Den rymmer en 120-liters soppåse och kan enkelt fällas ihop för enkel tömning och byte av påsen. De tre hyllorna erbjuder gott om utrymme för att organisera och transportera städutrustning, handdukar, toalettartiklar och andra förnödenheter. Trähyllorna är stabila och tåliga för att hålla dina tillhörigheter säkra under användning. Vagnen är utrustad med fem stora hjul för smidig manövrering och stabilitet. Hjulen är roterbara och kan enkelt navigera genom trånga utrymmen och korridorer.