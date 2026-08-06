Hotellvagn, Hotel Classic III
En hopfällbar avfallspåsehållare på 120 liter ingår i grundutrustningen för Trolley Hotel Classic III för 10 till 12 rum. Hotellvagnen har tre trähyllor och fyra stora hjul.
Trolley Hotel Classic III är det perfekta kostnadseffektiva valet för rengöring och försörjning av 10 till 12 hotellrum. Den är mycket lätt att använda i upprätt ställning och skonsam mot ryggen. Dess tre trähyllor för rengöringsredskap och material samt dess hopfällbara avfallspåsehållare med en kapacitet på 120 liter uppfyller alla krav. Tillverkad av högkvalitativa och rostfria material imponerar den mycket robusta hotellvagnen även med sin långa livslängd. Jämna ytor gör vagnen enklare att rengöra. Hotel Classic III är också mycket lätt att hantera även i trånga utrymmen, som i hissar eller korridorer, tack vare sina fyra stora 125 mm ro
Egenskaper och fördelar
Bäst ergonomiVäldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Hög kvalitet
Enkel manöverbarhetFyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet för avfallshantering (l)
|120
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|28,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|31,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Mått, förpackad (mm)
|1070 x 530 x 1280