Trolley Hotel Classic III är det perfekta kostnadseffektiva valet för rengöring och försörjning av 10 till 12 hotellrum. Den är mycket lätt att använda i upprätt ställning och skonsam mot ryggen. Dess tre trähyllor för rengöringsredskap och material samt dess hopfällbara avfallspåsehållare med en kapacitet på 120 liter uppfyller alla krav. Tillverkad av högkvalitativa och rostfria material imponerar den mycket robusta hotellvagnen även med sin långa livslängd. Jämna ytor gör vagnen enklare att rengöra. Hotel Classic III är också mycket lätt att hantera även i trånga utrymmen, som i hissar eller korridorer, tack vare sina fyra stora 125 mm ro