Servicevagn, H-Cube Climb
Servicevagn. Perfekt för rengöring och påfyllning av gästfaciliteter. Rekommenderas för att betjäna 2 rum - Med 200 mm gummihjul.
Oavsett om du arbetar inom hotellbranschen, städning eller något annat serviceområde, kommer H-Cube Climb att underlätta rengörings- och påfyllningsprocessen av gästfaciliteter. Vagnen är utformad med användarvänlighet i åtanke. Den har tillräckligt med utrymme för att bära utrustning och förnödenheter för att rengöra och påfylla gästfaciliteter på ett effektivt sätt. Med denna servicevagn kan du enkelt transportera rengöringsprodukter, handdukar, toalettartiklar och andra nödvändigheter för att hålla gästfaciliteterna fräscha och välfyllda.
Egenskaper och fördelar
Enkelt underhåll
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Mått, förpackad (mm)
|670 x 470 x 1080