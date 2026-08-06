Den prisvärda instegsmodellen Städvagn Classic I är väldigt robust tack vare sin ram i målad stål vilket gör att den passar för dagliga rengöringsinsatser även i tuffare miljöer. Hållare för soppåse samt två stycken färgkodade 6-litershinkar samt förvaringsutrymme för extra tillbehör eller förbrukningsartiklar gör denna vagn till en komplett och kompetent instegsmodell.