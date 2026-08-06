Städvagn Classic I

Extremt lättmanövrerad och prisvärd. Vår Städvagn Classic I är perfekt för enkla och snabba städinsatser. Två stycken färgkodade 6-litershinkar ingår.

Den prisvärda instegsmodellen Städvagn Classic I är väldigt robust tack vare sin ram i målad stål vilket gör att den passar för dagliga rengöringsinsatser även i tuffare miljöer. Hållare för soppåse samt två stycken färgkodade 6-litershinkar samt förvaringsutrymme för extra tillbehör eller förbrukningsartiklar gör denna vagn till en komplett och kompetent instegsmodell.

Egenskaper och fördelar
Hög kvalitet
  • Hög kvalitet på material och väldigt robust men lätt design
Bäst ergonomi
  • Väldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Enkel manöverbarhet
  • Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Material Plastöverdraget stål / PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 10,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 12
Mått (L × B × H) (mm) 910 x 545 x 1070
Mått, förpackad (mm) 910 x 545 x 1070
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