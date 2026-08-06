Städvagn Classic I
Extremt lättmanövrerad och prisvärd. Vår Städvagn Classic I är perfekt för enkla och snabba städinsatser. Två stycken färgkodade 6-litershinkar ingår.
Den prisvärda instegsmodellen Städvagn Classic I är väldigt robust tack vare sin ram i målad stål vilket gör att den passar för dagliga rengöringsinsatser även i tuffare miljöer. Hållare för soppåse samt två stycken färgkodade 6-litershinkar samt förvaringsutrymme för extra tillbehör eller förbrukningsartiklar gör denna vagn till en komplett och kompetent instegsmodell.
Egenskaper och fördelar
Hög kvalitet
- Hög kvalitet på material och väldigt robust men lätt design
Bäst ergonomi
- Väldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Enkel manöverbarhet
- Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Material
|Plastöverdraget stål / PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|10,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12
|Mått (L × B × H) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Mått, förpackad (mm)
|910 x 545 x 1070