Städvagn Classic II

Städvagnen Classic II är en städvagn av svabbvagnstyp där våt rengöring är nödvändig. Den har hållare för soppåse, bekväm svabbpress samt färgkodade 6-liters och 15-liters hinkar.

Den här svabbvagnen har en ram i målat stål som ger en robust och hållbar modell. Den passar städuppdrag där en våt metod används och kombinerar avfallshantering med svabbpress och färgkodade hinkar.

Egenskaper och fördelar
Hög kvalitet
  • Hög kvalitet på material och väldigt robust men lätt design
Bäst ergonomi
  • Effektiv och ergonomisk svabbpress
Enkel manöverbarhet
  • Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Material Plastöverdraget stål / PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 14,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 16,6
Mått (L × B × H) (mm) 1070 x 660 x 1120
Mått, förpackad (mm) 1070 x 660 x 1120
Tillbehör