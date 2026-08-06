Städvagn Classic II
Städvagnen Classic II är en städvagn av svabbvagnstyp där våt rengöring är nödvändig. Den har hållare för soppåse, bekväm svabbpress samt färgkodade 6-liters och 15-liters hinkar.
Den här svabbvagnen har en ram i målat stål som ger en robust och hållbar modell. Den passar städuppdrag där en våt metod används och kombinerar avfallshantering med svabbpress och färgkodade hinkar.
Egenskaper och fördelar
Hög kvalitet
- Hög kvalitet på material och väldigt robust men lätt design
Bäst ergonomi
- Effektiv och ergonomisk svabbpress
Enkel manöverbarhet
- Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Material
|Plastöverdraget stål / PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Mått, förpackad (mm)
|1070 x 660 x 1120