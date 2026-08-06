Vagnen har generöst med förvaringsyta, svabbpress för en våt rengöringsmetod samt totalt sex stycken färgkodade hinkar (6 liters samt 15 liters). Den har en ram i målat stål som ger en robust och hållbar modell. Den passar städuppdrag där en våt metod används och kombinerar avfallshantering med svabbpress.