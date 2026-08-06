Städvagn Classic IV
Städvagnen Classic IV är en komplett och robust städvagn med svabbpress i vårt prisvärda Classic-program.
Vagnen har generöst med förvaringsyta, svabbpress för en våt rengöringsmetod samt totalt sex stycken färgkodade hinkar (6 liters samt 15 liters). Den har en ram i målat stål som ger en robust och hållbar modell. Den passar städuppdrag där en våt metod används och kombinerar avfallshantering med svabbpress.
Egenskaper och fördelar
Hög kvalitet
- Hög kvalitet i material och väldigt robust design
Bäst ergonomi
- Effektiv och ergonomisk svabbpress
Enkel manöverbarhet
- Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Material
|Plastöverdraget stål / PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|20,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23
|Mått (L × B × H) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Mått, förpackad (mm)
|1385 x 650 x 1070