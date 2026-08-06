Städvagn Classic IV

Städvagnen Classic IV är en komplett och robust städvagn med svabbpress i vårt prisvärda Classic-program.

Vagnen har generöst med förvaringsyta, svabbpress för en våt rengöringsmetod samt totalt sex stycken färgkodade hinkar (6 liters samt 15 liters). Den har en ram i målat stål som ger en robust och hållbar modell. Den passar städuppdrag där en våt metod används och kombinerar avfallshantering med svabbpress.

Egenskaper och fördelar
Hög kvalitet
  • Hög kvalitet i material och väldigt robust design
Bäst ergonomi
  • Effektiv och ergonomisk svabbpress
Enkel manöverbarhet
  • Fyra roterbara hjul möjliggör enkel hantering även i trånga utrymmen
Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Material Plastöverdraget stål / PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 20,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 23
Mått (L × B × H) (mm) 1385 x 650 x 1070
Mått, förpackad (mm) 1385 x 650 x 1070
Tillbehör