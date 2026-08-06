Fönsterputs-kit, Kit BASIC
Fönsterputs-kit bestående av ett handhållet kardborrestativ och en fönstermopp i ultramikrofiber.
Fönsterputs-kit bestående av ett handhållet kardborrestativ och en fönstermopp i ultramikrofiber. Idealisk för rengöring av blanka ytor inomhus, såsom displayfönster i kyldiskar och glasdörrar.
Specifikationer
Tekniska data
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B) (mm)
|200 x 70
|Mått, förpackad (mm)
|200 x 70 x 540
Användningsområden
- Yta - glasrengöring