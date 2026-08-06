Fönsterputs-kit, Kit BASIC

Fönsterputs-kit bestående av ett handhållet kardborrestativ och en fönstermopp i ultramikrofiber.

Fönsterputs-kit bestående av ett handhållet kardborrestativ och en fönstermopp i ultramikrofiber. Idealisk för rengöring av blanka ytor inomhus, såsom displayfönster i kyldiskar och glasdörrar.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B) (mm) 200 x 70
Mått, förpackad (mm) 200 x 70 x 540
Fönsterputs-kit, Kit BASIC
Användningsområden
  • Yta - glasrengöring