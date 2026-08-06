Fönsterputs-kit bestående av: 30 cm kardborrestativ, Teleskopskaft, Mini, 30 cm handhållet kardborrestativ, 30 cm mikrofibermopp, Microblue och en fönstermopp i ultramikrofiber. Microblue är miljömärkt med EU-blomman. Idealisk för rengöring av blanka ytor inomhus, såsom displayfönster i kyldiskar och glasdörrar.