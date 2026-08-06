Fönsterputs-kit, PRO kit

Fönsterputs-kit bestående av: 30 cm kardborrestativ, Teleskopskaft, Mini, 30 cm handhållet kardborrestativ, 30 cm mikrofibermopp, Microblue och en fönstermopp i ultramikrofiber.

Fönsterputs-kit bestående av: 30 cm kardborrestativ, Teleskopskaft, Mini, 30 cm handhållet kardborrestativ, 30 cm mikrofibermopp, Microblue och en fönstermopp i ultramikrofiber. Microblue är miljömärkt med EU-blomman. Idealisk för rengöring av blanka ytor inomhus, såsom displayfönster i kyldiskar och glasdörrar.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Mått (L × B) (mm) 565 x 120
Mått, förpackad (mm) 565 x 120 x 70
Fönsterputs-kit, PRO kit
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Användningsområden
  • Yta - glasrengöring
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