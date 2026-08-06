Fönsterputs-kit, PRO kit
Fönsterputs-kit bestående av: 30 cm kardborrestativ, Teleskopskaft, Mini, 30 cm handhållet kardborrestativ, 30 cm mikrofibermopp, Microblue och en fönstermopp i ultramikrofiber.
Fönsterputs-kit bestående av: 30 cm kardborrestativ, Teleskopskaft, Mini, 30 cm handhållet kardborrestativ, 30 cm mikrofibermopp, Microblue och en fönstermopp i ultramikrofiber. Microblue är miljömärkt med EU-blomman. Idealisk för rengöring av blanka ytor inomhus, såsom displayfönster i kyldiskar och glasdörrar.
Specifikationer
Tekniska data
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B) (mm)
|565 x 120
|Mått, förpackad (mm)
|565 x 120 x 70
Videos
Användningsområden
- Yta - glasrengöring