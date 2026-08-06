Glasmopp mikrofiber 30cm
Lämnar varken ludd eller ränder på glasytor och speglar samt även högblanka ytor.
Glasmopp med kardborrefästning som passar vårt 30cm moppstativ med samma storlek. Rengör lätt alla släta och högblanka ytor samt glas och speglar. Den fina mikrofibern avlägsnar även de allra minsta partiklarna och föroreningarna. Kan användas förimpregnerad såväl som i en spraymetod.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Textilt material
|80% PET / 20% PA
|Tillverkningstyp
|Rundstickad textil
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 95
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 250
|Antal (Del(ar))
|5
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|300 x 105
|Mått, förpackad (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
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Användningsområden
- Yta - glasrengöring
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