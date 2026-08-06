Glasmopp mikrofiber 30cm

Lämnar varken ludd eller ränder på glasytor och speglar samt även högblanka ytor.

Glasmopp med kardborrefästning som passar vårt 30cm moppstativ med samma storlek. Rengör lätt alla släta och högblanka ytor samt glas och speglar. Den fina mikrofibern avlägsnar även de allra minsta partiklarna och föroreningarna. Kan användas förimpregnerad såväl som i en spraymetod.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED
Textil användning Hållbara textilier
Textilt material 80% PET / 20% PA
Tillverkningstyp Rundstickad textil
Tvätt temperatur (°C) Max. 95
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 250
Antal (Del(ar)) 5
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,2 / 215
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 300 x 105
Mått, förpackad (mm) 300 x 105 x 10

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

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Användningsområden
  • Yta - glasrengöring
  • Fönster
Rengöringsmedel