Mikrofiberduk för glas 40 x 40cm

Glasduk anpassad för fönster, speglar och liknande blanka och släta ytor.

Har en vikt på 145 g/m² och en absorbtionsförmåga på 200%. Består av 80% polyester och 20% polyamid. Klarar 150 tvättcykler.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED / STANDARD
Textil användning Hållbara textilier
Textilt material 85% PET / 15% PA
Tillverkningstyp Rundstickad textil
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Tvättrekommendation (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 500
Antal (Del(ar)) 5
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 215
Mått (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

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Användningsområden
  • Yta - glasrengöring
  • Yta - våt rengöring
Rengöringsmedel