Tekniska data

Program ADVANCED / STANDARD Textil användning Hållbara textilier Textilt material 85% PET / 15% PA Tillverkningstyp Rundstickad textil Tvätt temperatur (°C) Max. 60 Tvättrekommendation (°C) 60 Tvättcykler¹⁾ cirka 500 Antal (Del(ar)) 5 Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 215 Mått (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.