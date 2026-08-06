Mikrofiberduk för glas 40 x 40cm
Glasduk anpassad för fönster, speglar och liknande blanka och släta ytor.
Har en vikt på 145 g/m² och en absorbtionsförmåga på 200%. Består av 80% polyester och 20% polyamid. Klarar 150 tvättcykler.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Textilt material
|85% PET / 15% PA
|Tillverkningstyp
|Rundstickad textil
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 500
|Antal (Del(ar))
|5
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Videos
Användningsområden
- Yta - glasrengöring
- Yta - våt rengöring