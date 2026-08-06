Handstativ 30cm
Stativ för mikrofibermoppar med kardborrefästning. 30cm lång och lämplig för såväl vertikala som horisontella ytor.
Ergonomisk och mycket användbar vid rengöring av såväl vertikala som hortisontella ytor. Detta 30cm stativ har kardborrefäste och är en mer ergonomisk samt effektivare metod än att använda dukar.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Material
|PE/PA
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|300 x 80
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Användningsområden
- Yta - våt rengöring
- Yta sanitetsutrymme - våt rengöring
- Yta - glasrengöring
- Fönster