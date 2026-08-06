Redskapsbärare C 65 SC Redskapsbärare
C 65 SC är en allroundmaskin för arbete med redskap året runt och utmärks av mångsidighet, effektivitet och styrbarhet. Komforten i körning och arbete uppfyller den allra högsta professionella standarden.
Det multifunktionella redskapsfordonet C 65 SC är en följeslagare av hög kvalitet för alla vardagens utmaningar, både för kommunalt och kommersiellt bruk. Maskinen fungerar lika bra både på och av vägen och har alla funktioner som vi förväntar oss av Holder. Den har en 65 hk turbodieselmotor och styrhytt för 2 personer. Ramstyrningen garanterar optimal manövrerbarhet, precision och stabil körriktning. Mindre kraft går åt till att manövrera, vilket möjliggör precisionsarbete nära kanter som samtidigt ser till att inte skada marken. Hjulens hydrauliska lastkompensation, mekaniska differentialspärrar, den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och den 3-dimensionella frontlyften möjliggör åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Komforthytten kan monteras i 3 olika höjder beroende på hur maskinen ska användas och ger 360° optimal panoramavy för bästa möjliga säkerhet. Ombord finns även innovativ utrustning för fordonsklassen, t.ex. invändigt stänkskydd mot inträngande smuts, elektronisk hand- och fotpedal och en digital kombinationsdisplay som visar olika fordonsfunktioner.
Egenskaper och fördelar
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnadFlexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap. Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap. Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg.
Ergonomisk och bekväm hyttPerfekt miljö i styrhytten oavsett väder med AC, värmare och roterande luftfläktar. 360° panoramavy ger fri sikt över arbetsytan och gör att du kan manövrera säkert. Med dörrar på båda sidor kan du alltid stiga på och av på den sidan som är vänd bort från vägen.
Mycket enkel serviceMotorluckan kan tiltas hydrauliskt och kan därmed användas för tiltning med ledade maskiner. Tankarna går att svänga ut på båda sidorna vilket underlättar rengöring och service.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Kubota
|Motoreffekt (kW)
|48
|Cylindervolym (cm³)
|2615
|Cylinder
|4
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|65
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetshastighet (km/h)
|20
|Hjulbas (mm)
|1820
|Tillåten totalvikt (kg)
|3500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1928
|Mått (L × B × H) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning
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Användningsområden
- Lämplig för vägröjning, våtrengöring, snöröjning, underhåll av grönytor samt för transporter