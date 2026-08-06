Det multifunktionella redskapsfordonet C 65 SC är en följeslagare av hög kvalitet för alla vardagens utmaningar, både för kommunalt och kommersiellt bruk. Maskinen fungerar lika bra både på och av vägen och har alla funktioner som vi förväntar oss av Holder. Den har en 65 hk turbodieselmotor och styrhytt för 2 personer. Ramstyrningen garanterar optimal manövrerbarhet, precision och stabil körriktning. Mindre kraft går åt till att manövrera, vilket möjliggör precisionsarbete nära kanter som samtidigt ser till att inte skada marken. Hjulens hydrauliska lastkompensation, mekaniska differentialspärrar, den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och den 3-dimensionella frontlyften möjliggör åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Komforthytten kan monteras i 3 olika höjder beroende på hur maskinen ska användas och ger 360° optimal panoramavy för bästa möjliga säkerhet. Ombord finns även innovativ utrustning för fordonsklassen, t.ex. invändigt stänkskydd mot inträngande smuts, elektronisk hand- och fotpedal och en digital kombinationsdisplay som visar olika fordonsfunktioner.