C 70 SC är ett ramstyrt multifunktionellt redskapsfordon som imponerar med otroligt grepp och maxlutning. Drivningens huvudkomponenter är 4 kraftfulla hjulmotorer, intelligent hydraulstyrning och greppelektronik som automatiskt byter mellan fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift liksom mellan olika driftprogram, beroende på körsituationen. Resultatet är en extremt dynamisk körupplevelse och låg bränsleförbrukning som sparar både tid och pengar. Du får även klassiska och uppskattade Holder-funktioner: Bland annat den mekaniska differentialspärren, som skapar en jämn kraftöverföring till båda axlarna i extrema användningssituationer. Andra funktioner är den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och en 3-dimensionell frontlyft. Hjulens hydrostatiska lastkompensation ger säkerhet när du behöver svänga i backar, köra över trottoarkanter och använda stora redskap med hög tyngdpunkt. Tillsammans möjliggör allt detta åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Komforthytten kan monteras i 3 olika höjder beroende på hur maskinen ska användas och ger förutom utmärkta ergonomiska egenskaper även 360° optimal panoramavy för bästa möjliga säkerhet.