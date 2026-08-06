Redskapsbärare C 70 SC Redskapsbärare
C 70 SC är en kraftfull allroundmaskin för arbete med redskap året runt och utmärks av otroligt grepp och hög effektivitet.
C 70 SC är ett ramstyrt multifunktionellt redskapsfordon som imponerar med otroligt grepp och maxlutning. Drivningens huvudkomponenter är 4 kraftfulla hjulmotorer, intelligent hydraulstyrning och greppelektronik som automatiskt byter mellan fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift liksom mellan olika driftprogram, beroende på körsituationen. Resultatet är en extremt dynamisk körupplevelse och låg bränsleförbrukning som sparar både tid och pengar. Du får även klassiska och uppskattade Holder-funktioner: Bland annat den mekaniska differentialspärren, som skapar en jämn kraftöverföring till båda axlarna i extrema användningssituationer. Andra funktioner är den mekaniska kraftuttagsaxeln framtill och en 3-dimensionell frontlyft. Hjulens hydrostatiska lastkompensation ger säkerhet när du behöver svänga i backar, köra över trottoarkanter och använda stora redskap med hög tyngdpunkt. Tillsammans möjliggör allt detta åretruntanvändning på den högsta professionella nivån. Komforthytten kan monteras i 3 olika höjder beroende på hur maskinen ska användas och ger förutom utmärkta ergonomiska egenskaper även 360° optimal panoramavy för bästa möjliga säkerhet.
Egenskaper och fördelar
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnad
- Flexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap.
- Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap.
- Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg.
Ergonomisk och bekväm hytt
- Perfekt miljö i styrhytten oavsett väder med AC, värmare och roterande luftfläktar.
- 360° panoramavy ger fri sikt över arbetsytan och gör att du kan manövrera säkert.
- Med dörrar på båda sidor kan du alltid stiga på och av på den sidan som är vänd bort från vägen.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Kubota
|Motoreffekt (kW)
|48
|Cylindervolym (cm³)
|2615
|Cylinder
|4
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|65
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetshastighet (km/h)
|20
|Hjulbas (mm)
|1820
|Tillåten totalvikt (kg)
|3500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1928
|Mått (L × B × H) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning
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Användningsområden
- Lämplig för vägröjning, våtrengöring, snöröjning, underhåll av grönytor samt för transporter