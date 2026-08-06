Oavsett om det gäller vinterservice eller grönyteskötsel och bevattning, utför Holder S 75 ett brett spektrum av uppgifter av högsta kvalitet för dig. Den midjestyrda styrningen garanterar maximal manövrerbarhet även i trånga områden eller på trottoarer. Detta möjliggör smidigt, exakt och riktat stabilt arbete med perfekta arbetsresultat. Den permanenta fyrhjulsdriften fördelar kraften hos 75 hk-motorn optimalt till alla fyra hjulen och säkerställer utmärkt dragkraft. Med en fri bredd på 1,31 meter (beroende på däck) kan redskapsbäraren enkelt nå varje skrymsle i sitt verksamhetsområde 365 dagar om året. Även de tuffaste manövrerna kan enkelt styras från komforthytten.