Redskapsbärare Holder S75
Robust, stark och terränggående: den multifunktionella redskapsbäraren Holder S 75 är ett riktigt kraftpaket – den perfekta redskapsbäraren för användning året runt under de tuffaste förhållandena.
Oavsett om det gäller vinterservice eller grönyteskötsel och bevattning, utför Holder S 75 ett brett spektrum av uppgifter av högsta kvalitet för dig. Den midjestyrda styrningen garanterar maximal manövrerbarhet även i trånga områden eller på trottoarer. Detta möjliggör smidigt, exakt och riktat stabilt arbete med perfekta arbetsresultat. Den permanenta fyrhjulsdriften fördelar kraften hos 75 hk-motorn optimalt till alla fyra hjulen och säkerställer utmärkt dragkraft. Med en fri bredd på 1,31 meter (beroende på däck) kan redskapsbäraren enkelt nå varje skrymsle i sitt verksamhetsområde 365 dagar om året. Även de tuffaste manövrerna kan enkelt styras från komforthytten.
Egenskaper och fördelar
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnadFlexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap. Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg. Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap.
Ergonomisk och bekväm hyttPerfekt miljö i styrhytten oavsett väder med AC, värmare och roterande luftfläktar. 360° panoramavy ger fri sikt över arbetsytan och gör att du kan manövrera säkert. Ekonomiskt ordnat arbetsområde.
Enkel åtkomst för serviceRutinservice kan utföras utan att några redskap behöver monteras ner. Motorluckan kan tiltas hydrauliskt och kan därmed användas för tiltning med ledade maskiner. Svängmonterade eller vikbara sidodelar på höger och vänster sida.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Deutz
|Motoreffekt (kW)
|55
|Cylindervolym (cm³)
|3621
|Cylinder
|4
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|84
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetshastighet (km/h)
|20
|Hjulbas (mm)
|1827
|Tillåten totalvikt (kg)
|5500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3500
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3500
|Mått (L × B × H) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning
Videos
Användningsområden
- Lämpar sig för trädgårdsskötsel och vinterunderhåll liksom för sopning och rengöring.