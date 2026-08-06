Tack vare den senaste dieseltekniken, common rail-direktinsprutning och partikelfilter kan redskapsbäraren MIC 35 användas i stadsmiljö. Dess effektiva motor på 35 hästkrafter ligger långt under utsläppsgränserna för STEG V och imponerar med sin ekonomiska effektivitet. MIC 35 har ett smart helhetskoncept som imponerar in i minsta detalj. Den stora komforthytten med panoramavy och tydligt ordnade reglage, verktygslös åtkomst till alla serviceutrymmen och de olika alternativen för redskapsintegrering är några bevis på detta. Frontredskap monteras enkelt med hjälp av den standardiserade trepunktslyften, redskap baktill installeras utan stress med hjälp av systemet för snabbkoppling med hydraulisk lutningsram. Som tillval finns även en multikoppling för snabb och droppfri koppling av hydrauliken samt en motorvariant på 35 hästkrafter som uppfyller kraven i utsläppsnormen STEG IIIA.