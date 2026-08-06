Redskapsbärare MIC 35
Intuitiv redskapsbärare MIC 35 med smart system för snabba byten, komforthytt med panoramavy och en motor som ligger långt under utsläppsgränserna för STEG V.
Tack vare den senaste dieseltekniken, common rail-direktinsprutning och partikelfilter kan redskapsbäraren MIC 35 användas i stadsmiljö. Dess effektiva motor på 35 hästkrafter ligger långt under utsläppsgränserna för STEG V och imponerar med sin ekonomiska effektivitet. MIC 35 har ett smart helhetskoncept som imponerar in i minsta detalj. Den stora komforthytten med panoramavy och tydligt ordnade reglage, verktygslös åtkomst till alla serviceutrymmen och de olika alternativen för redskapsintegrering är några bevis på detta. Frontredskap monteras enkelt med hjälp av den standardiserade trepunktslyften, redskap baktill installeras utan stress med hjälp av systemet för snabbkoppling med hydraulisk lutningsram. Som tillval finns även en multikoppling för snabb och droppfri koppling av hydrauliken samt en motorvariant på 35 hästkrafter som uppfyller kraven i utsläppsnormen STEG IIIA.
Egenskaper och fördelar
Ekonomisk och miljövänlig att använda
- Common rail-direktinsprutning och partikelfilter sänker utsläppsvärdena till att ligga under kraven för utsläppsnormen STEG V.
- För användning på grönområden i tätorter.
- Lägre bränsleförbrukning skyddar miljön och sänker driftkostnaderna.
Integrerat snabbväxlingssystem
- Montering av frontredskap via standardiserad trepunktslyft.
- Bakre redskapen byts med ett snabbväxlingssystem med hydraulisk lutningsram.
- Som tillval finns multikopplare för snabb och droppfri anslutning av hydrauliken.
Maximal arbetskomfort
- Största hytten i sin klass (1,45 m³ luftvolym), 360° panoramasikt, ergonomiskt och översiktligt utformad.
- Fönster på båda sidor, låsbart förvaringsfack, USB-laddningsuttag och flaskhållare.
Extremt enkel att underhålla
- De högkvalitativa komponenterna möjliggör mycket långa underhållsintervall på 500 eller 1 000 timmar.
- Verktygslös åtkomst till alla komponenter som kräver underhåll, exempelvis via det svängbara motorhöljet.
- Kylaren kan placeras i ett speciellt underhållsläge för rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|26
|Cylindervolym (cm³)
|1642
|Cylinder
|3
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|41
|Körhastighet (km/h)
|25
|Arbetshastighet (km/h)
|25
|Hjulbas (in)
|1500
|Tillåten totalvikt (kg)
|2500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1374
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1374
|Mått (L × B × H) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning