Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare
Robust och kraftfull redskapsbärare: De multifunktionella redskapsfordonen i S-serien är riktiga kraftpaket, konstruerade för året-runt-användning i de allra tuffaste förhållandena.
Redskapsbärare i S-sortimentet har upp till 130 hk och är några av marknadens allra kraftfullaste ledade maskiner. Maskinerna konverteras snabbt om för vinterunderhåll, sopning eller trädgårdsskötsel. Standardfrontlyften (CAT II) lyfter upp till 2700 kilogram vilket tillsammans med den mekaniska kraftuttagsaxeln och hydrauliskt flöde på upp till 120 liter gör att maskinen klarar riktigt tunga arbeten. Frontlyften rör sig i 3 dimensioner och redskapet kan därför anpassas till olika arbetssituationer. Vibrationer mellan fordonet och de monterade redskapen kan balanseras och absorberas av hydrauliken. Detta möjliggör snabbare transportsträckor och bättre körsäkerhet och skyddar både fordonet och redskapen. Den permanenta fyrhjulsdriften garanterar konstant grepp och markkontakt och den mekaniska differentialspärren skapar en jämn kraftöverföring till båda axlarna även vid extrem användning. Dubbeldrivningen garanterar optimal användning av hydrostatisk respektive mekanisk drivning. Ombord finns även hydrostatisk lastkompensation för hjulen när du behöver svänga i backar, köra över trottoarkanter och använda stora redskap med hög tyngdpunkt. Fordonet finns även med hytt för 2 personer.
Egenskaper och fördelar
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnadFlexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap. Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap. Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg.
Ergonomisk och bekväm hyttBekväm och ergonomisk hytt med optimal allround-synlighet. Tre möjliga sittplatsarrangemang: Enkel sittplats, 2 sittplatser eller justerbart säte.
Enkel åtkomst för serviceRutinservice kan utföras utan att några redskap behöver monteras ner. Motorluckan kan tiltas hydrauliskt och kan därmed användas för tiltning med ledade maskiner. Svängmonterade eller vikbara sidodelar på höger och vänster sida.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Deutz
|Motoreffekt (kW)
|95
|Cylindervolym (cm³)
|3621
|Cylinder
|4
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Bränsletank (l)
|84
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetshastighet (km/h)
|20
|Hjulbas (mm)
|1827
|Tillåten totalvikt (kg)
|5500
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3100
|Mått (L × B × H) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Luftkonditioneringssystem
- Värmare
- Roterande varningslampa
- Året-runt användning
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Användningsområden
- Lämpar sig för trädgårdsskötsel och vinterunderhåll liksom för sopning och rengöring.