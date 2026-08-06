Redskapsbärare i S-sortimentet har upp till 130 hk och är några av marknadens allra kraftfullaste ledade maskiner. Maskinerna konverteras snabbt om för vinterunderhåll, sopning eller trädgårdsskötsel. Standardfrontlyften (CAT II) lyfter upp till 2700 kilogram vilket tillsammans med den mekaniska kraftuttagsaxeln och hydrauliskt flöde på upp till 120 liter gör att maskinen klarar riktigt tunga arbeten. Frontlyften rör sig i 3 dimensioner och redskapet kan därför anpassas till olika arbetssituationer. Vibrationer mellan fordonet och de monterade redskapen kan balanseras och absorberas av hydrauliken. Detta möjliggör snabbare transportsträckor och bättre körsäkerhet och skyddar både fordonet och redskapen. Den permanenta fyrhjulsdriften garanterar konstant grepp och markkontakt och den mekaniska differentialspärren skapar en jämn kraftöverföring till båda axlarna även vid extrem användning. Dubbeldrivningen garanterar optimal användning av hydrostatisk respektive mekanisk drivning. Ombord finns även hydrostatisk lastkompensation för hjulen när du behöver svänga i backar, köra över trottoarkanter och använda stora redskap med hög tyngdpunkt. Fordonet finns även med hytt för 2 personer.