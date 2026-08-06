Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare

Robust och kraftfull redskapsbärare: De multifunktionella redskapsfordonen i S-serien är riktiga kraftpaket, konstruerade för året-runt-användning i de allra tuffaste förhållandena.

Redskapsbärare i S-sortimentet har upp till 130 hk och är några av marknadens allra kraftfullaste ledade maskiner. Maskinerna konverteras snabbt om för vinterunderhåll, sopning eller trädgårdsskötsel. Standardfrontlyften (CAT II) lyfter upp till 2700 kilogram vilket tillsammans med den mekaniska kraftuttagsaxeln och hydrauliskt flöde på upp till 120 liter gör att maskinen klarar riktigt tunga arbeten. Frontlyften rör sig i 3 dimensioner och redskapet kan därför anpassas till olika arbetssituationer. Vibrationer mellan fordonet och de monterade redskapen kan balanseras och absorberas av hydrauliken. Detta möjliggör snabbare transportsträckor och bättre körsäkerhet och skyddar både fordonet och redskapen. Den permanenta fyrhjulsdriften garanterar konstant grepp och markkontakt och den mekaniska differentialspärren skapar en jämn kraftöverföring till båda axlarna även vid extrem användning. Dubbeldrivningen garanterar optimal användning av hydrostatisk respektive mekanisk drivning. Ombord finns även hydrostatisk lastkompensation för hjulen när du behöver svänga i backar, köra över trottoarkanter och använda stora redskap med hög tyngdpunkt. Fordonet finns även med hytt för 2 personer.

Egenskaper och fördelar
Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare: Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnad
Flexibla alternativ för fordonstyper, utförande och utbyggnad
Flexibel i användning med ett stort antal kraftfulla tillvalsredskap. Två större fästområden framtill och baktill samt ett tredje för ledade redskap. Snabbkopplingssystemet gör att 1 person kan byta redskap ensam utan några som helst verktyg.
Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare: Ergonomisk och bekväm hytt
Ergonomisk och bekväm hytt
Bekväm och ergonomisk hytt med optimal allround-synlighet. Tre möjliga sittplatsarrangemang: Enkel sittplats, 2 sittplatser eller justerbart säte.
Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare: Enkel åtkomst för service
Enkel åtkomst för service
Rutinservice kan utföras utan att några redskap behöver monteras ner. Motorluckan kan tiltas hydrauliskt och kan därmed användas för tiltning med ledade maskiner. Svängmonterade eller vikbara sidodelar på höger och vänster sida.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Drivmotor All-wheel drive funktionen
Motorfabrikat Deutz
Motoreffekt (kW) 95
Cylindervolym (cm³) 3621
Cylinder 4
Avgasutsläppsnorm STEG V
Bränsletank (l) 84
Körhastighet (km/h) 40
Arbetshastighet (km/h) 20
Hjulbas (mm) 1827
Tillåten totalvikt (kg) 5500
Vikt utan tillbehör (kg) 3100
Mått (L × B × H) (mm) 3921 x 1360 x 2233

Standardutrustning

  • Partikelfilter
  • Luftkonditioneringssystem
  • Värmare
  • Roterande varningslampa
  • Året-runt användning
Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare
Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare
Redskapsbärare S 100/130 Redskapsbärare
Videos
Användningsområden
  • Lämpar sig för trädgårdsskötsel och vinterunderhåll liksom för sopning och rengöring.