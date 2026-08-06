Vår sopsugmaskin MCM 600 är det bästa alternativet för riktigt krävande sopningsbehov, oavsett om det gäller städer, bostadsområden eller industrianläggningar med höga rengöringsbehov (t.ex. gjuterier, cementfabriker och gruvor). Kombinationen av mekanisk sopning för stora smutspartiklar, en suganordning för lättare material och ett filtreringssystem med en uppsättning polyesterfilter som effektivt fångar upp fina dammpartiklar till och med PM1 under alla driftförhållanden, garanterar en hög rengöringskapacitet utan damm. En annan bidragande faktor är den synkroniserade styrningen av båda axlarna, vilket ger enkel manövrerbarhet och maximal sopningsnoggrannhet, även i svängar. Det patenterade hydrauliska CDS-systemet (Clever Detective System) för automatisk styrning av mittborstens marktryck bidrar också till den höga sopningsnoggrannheten. Tack vare manöverpanelen med färgdisplay och funktionsknappar vid ratten är maskinen väldigt lätt att hantera, och hytten med plats för 3 personer erbjuder användarna bästa möjliga säkerhet och ergonomi.