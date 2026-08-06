Sopmaskin ISAL 6000 / MCM 600
Sopsugmaskinen MCM 600 uppfyller alla sopningsbehov inom kommun och industri – särskilt när det krävs hög sopningsprestanda utan att släppa ut damm i luften.
Vår sopsugmaskin MCM 600 är det bästa alternativet för riktigt krävande sopningsbehov, oavsett om det gäller städer, bostadsområden eller industrianläggningar med höga rengöringsbehov (t.ex. gjuterier, cementfabriker och gruvor). Kombinationen av mekanisk sopning för stora smutspartiklar, en suganordning för lättare material och ett filtreringssystem med en uppsättning polyesterfilter som effektivt fångar upp fina dammpartiklar till och med PM1 under alla driftförhållanden, garanterar en hög rengöringskapacitet utan damm. En annan bidragande faktor är den synkroniserade styrningen av båda axlarna, vilket ger enkel manövrerbarhet och maximal sopningsnoggrannhet, även i svängar. Det patenterade hydrauliska CDS-systemet (Clever Detective System) för automatisk styrning av mittborstens marktryck bidrar också till den höga sopningsnoggrannheten. Tack vare manöverpanelen med färgdisplay och funktionsknappar vid ratten är maskinen väldigt lätt att hantera, och hytten med plats för 3 personer erbjuder användarna bästa möjliga säkerhet och ergonomi.
Egenskaper och fördelar
Synkroniserad fyrhjulsstyrning
- Hög sopningsnoggrannhet även i svängar tack vare optimal manövrerbarhet.
Ergonomisk och bekväm hytt
- Full kontroll i alla arbetssteg och utmärkta körförhållanden.
- Med 3 typgodkända säten utan mittunnel för enkel påstigning.
- Uppfyller de högsta standarderna inom ergonomi, säkerhet och komfort.
Patenterat hydraulsystem
- För automatisk reglering av mittborstens marktryck.
- Säkerställer konstant borsttryck mot marken oavsett underlag.
- För maximal sopningsnoggrannhet och minimalt borstslitage.
Alla kör- och driftfunktioner är lätta att använda
- Lätthanterlig manöverpanel med färgdisplay och funktionsknappar vid ratten.
- Intuitiv grafik och användarvänliga reglage som går snabbt att lära sig.
Hydrostatisk, elektroniskt styrd enhet med lastavkänning
- Optimalt förhållande mellan prestanda och förbrukning i alla lägen.
- Eco-läget möjliggör ytterligare bränslebesparingar på upp till 25 procent.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|VM
|Cylindervolym (cm³)
|4500
|Cylinder
|6
|Körhastighet (km/h)
|40
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|2400
|Avfallsbehållare (l)
|6000
|Färskvattentank (l)
|500
|Hjulbas ( )
|3230
|Tillåten totalvikt (kg)
|13000
|Mått (L × B × H) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Servostyrning
- Extra bekvämt säte
- Värmesystem och luftkonditionering
- Värmare
- Justerbar hastighet för sidoborsten