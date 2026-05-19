Med MC 80 tillämpas tekniken från mycket stora maskiner nu i klassen kompakta sopmaskiner. Behållaren på 800 liter för sopat material med tillhörande vattencirkulationssystem har t.ex. tagits fram med hjälp av datorstödda CFD-simuleringar, 2-borstsystemet har individuell borstkontroll och lyftning, den raka sugkanalen förhindrar effektivt igensättningar och sugmunnen är placerad i hjulkonturen där den är skyddad mot slag. Den utmärkta standardutrustningen kan kompletteras med diverse tillbehörssatser, som en tredje sidoborste, en ogräsborste, flexibel slang eller högtryckstvätt. När det gäller arbetskomforten får MC 80 höga poäng med en hytt som är störst i sin klass, perfekt runtomsikt och intuitiv och ergonomisk layout av knappar och reglage. Praktiska detaljer som ett låsbart förvaringsutrymme, flaskhållare och USB-laddningsport ingår också.