Sopmaskin MC 80
Sopmaskinen MC 80 i kompaktklassen imponerar med sin miljövänlighet, den största hytten i klassen med en luftvolym på 1,45 m³ och det intuitiva driftskonceptet.
Med MC 80 tillämpas tekniken från mycket stora maskiner nu i klassen kompakta sopmaskiner. Behållaren på 800 liter för sopat material med tillhörande vattencirkulationssystem har t.ex. tagits fram med hjälp av datorstödda CFD-simuleringar, 2-borstsystemet har individuell borstkontroll och lyftning, den raka sugkanalen förhindrar effektivt igensättningar och sugmunnen är placerad i hjulkonturen där den är skyddad mot slag. Den utmärkta standardutrustningen kan kompletteras med diverse tillbehörssatser, som en tredje sidoborste, en ogräsborste, flexibel slang eller högtryckstvätt. När det gäller arbetskomforten får MC 80 höga poäng med en hytt som är störst i sin klass, perfekt runtomsikt och intuitiv och ergonomisk layout av knappar och reglage. Praktiska detaljer som ett låsbart förvaringsutrymme, flaskhållare och USB-laddningsport ingår också.
Egenskaper och fördelar
Intuitivt driftkoncept från 3,5-tonsklassenArmstöd med ergonomiskt integrerad kontrollpanel för intuitiv användning. Snabbstart med en knapptryckning. Individuell styrning möjlig för alla funktioner. Individuell borstkontroll och lyft ökar precisionen.
Maximal arbetskomfortDen största hytten i klassen med 360° panoramavy, ergonomisk och transparent. Fönster på båda sidor, låsbart förvaringsfack, USB-laddningsuttag och flaskhållare. I- och urstigning på båda sidor för maximal flexibilitet vid arbete.
Den högsta sopningsstandardenLättmonterat 2-borstsystem med individuell styrning och lyftning. Behållare på 800 liter för sopat material, med vattencirkulationssystem och en färskvattentank på 185 liter. Extra tillbehörssatser som en tredje sidoborste eller ogräsborste kan fås som tillval.
Ekonomisk och miljövänlig att använda
- Utsläppsvärden under EU STAGE V tack vare Common Rail-system och dieselpartikelfilter.
- För användning på grönområden i tätorter.
- Lägre bränsleförbrukning skyddar miljön och sänker driftkostnaderna.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Drivmotor
|All-wheel drive funktionen
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|26
|Cylindervolym (cm³)
|1650
|Cylinder
|3
|Avgasutsläppsnorm
|STEG V
|Körhastighet (km/h)
|25
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1630
|Avfallsbehållare (l)
|1000
|Vattentank (l)
|150
|Färskvattentank (l)
|185
|Hjulbas (mm)
|1500
|Tillåten totalvikt (kg)
|2500
|Mått (L × B × H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Standardutrustning
- Partikelfilter
- Sugslang för löv
- Temperaturdisplay
- Drifttidsräknare för sopredskap
- Extra bekvämt säte
- Värmesystem och luftkonditionering
- Värmare
- Sug
- Justerbar hastighet för sidoborsten
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Grovsmutslucka
- Hydraulisk hög behållartömning
- Panoramahytt med säkerhetsglas, 2 backspeglar
- Radio
- Roterande varningslampa
- Dammbindning genom vattenspridning på sidoborstar
- Dörr (vänster/höger)
- Utomhusbruk
Videos
Användningsområden
- Perfekt för kant- och våtsopning. Även lämplig för transportuppgifter