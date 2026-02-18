Fönster- och yttvätt WVP 10
För släta ytor från fönster till kakel: Den batteridrivna WVP 10 fönster- och ytdammsugaren ger perfekta resultat utan ränder, är bekväm att hålla och gör det möjligt att arbeta även overhead.
Batteridriven, lätt och robust: Vår professionella handhållna WVP 10 fönstertvätt imponerar med högkvalitativa komponenter, som den högpresterande motor som ger avsevärt högre sugkraft än vanliga maskiner. Resultatet är ränderfria ytor, oavsett om du använder enheten för fönster eller för att rengöra kakel, speglar, displaymontrar, bänkskivor eller andra släta ytor. Oavsett om du arbetar på vertikala eller horisontella ytor eller ovanför huvudet: Fönstertvätten är alltid bekväm att hålla och rengöringsresultaten är perfekta i alla positioner – även ända ut i kanterna tack vare den manuellt justerbara mellanrumsdistanseraren. Den 200 ml stora smutsvattentanken har tillräcklig kapacitet för lång användningstid, är snabb och enkel att tömma samt diskmaskinssäker. Ett batteri (30 minuters drifttid), laddare, sprayflaska och mikrofiberduk ingår i leveransomfattningen.
Egenskaper och fördelar
Låg vikt, ergonomisk och universellPassar alla typer av släta ytor – horisontella, vertikala eller till och med över huvudhöjd. Bekväm hantering och lätt att använda. Säker, behaglig hantering tack vare gummihandtag.
Utbytbart batteriLaddstatus visas med tre LED-lampor ovanför PÅ/AV-brytaren.
Smidig rengöring av kanterRengör utan ränder ända fram till kanterna tack vare den manuellt justerbara distansbrickan.
Smutsvattentank med stor volym
- Minskar antalet avbrott i arbetet tack vare frekvent tömning, vilket ökar produktiviteten.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|200
|Laddningstid (min)
|180
|Drifttid (min)
|35
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Batterispänning (V)
|3,7
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2
|Vikt inkl. batteri (kg)
|1
|Mått (L × B × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Följande ingår
- Rengöringsmedel CA 30 R (500 ml)
- Sprayflaska (500 ml)
- Torkduk av mikrofiber inomhusbruk: 1 x
- Uppladdningsbart batteri
- Laddare
- Smutsskrapa
Standardutrustning
- Sugmunstyckes bredd: 280 mm
Videos
Användningsområden
- Byggnation
- Detaljhandel
- Kontorsbyggnader
- Besöksnäringen
- Restauranger och catering
- Hälsovård