Batteridriven, lätt och robust: Vår professionella handhållna WVP 10 fönstertvätt imponerar med högkvalitativa komponenter, som den högpresterande motor som ger avsevärt högre sugkraft än vanliga maskiner. Resultatet är ränderfria ytor, oavsett om du använder enheten för fönster eller för att rengöra kakel, speglar, displaymontrar, bänkskivor eller andra släta ytor. Oavsett om du arbetar på vertikala eller horisontella ytor eller ovanför huvudet: Fönstertvätten är alltid bekväm att hålla och rengöringsresultaten är perfekta i alla positioner – även ända ut i kanterna tack vare den manuellt justerbara mellanrumsdistanseraren. Den 200 ml stora smutsvattentanken har tillräcklig kapacitet för lång användningstid, är snabb och enkel att tömma samt diskmaskinssäker. Ett batteri (30 minuters drifttid), laddare, sprayflaska och mikrofiberduk ingår i leveransomfattningen.