Den är mer än kapabel att hantera dagliga underhållsarbeten i hemmet, trädgårdsarbete, röjning efter stormskador, mindre skogsarbeten eller förbättringsarbeten i parker och stadsmiljöer. Den robusta batteridrivna motorsågen CS 400/36 Bp från Kärcher är perfekt balanserad och känns mycket ergonomisk i handen, med minimal vibration och helt utan avgaser. Den är dessutom tystare än bensindrivna maskiner och har jämförelsevis låga drift- och underhållskostnader.