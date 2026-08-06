Motorsåg CS 400/36 Bp
Vår batteridrivna motorsåg CS 400/36 Bp ligger ergonomiskt i handen med minimal vibration och helt utan avgaser, samtidigt som den levererar kraftfull prestanda för de krav som daglig användning innebär.
Den är mer än kapabel att hantera dagliga underhållsarbeten i hemmet, trädgårdsarbete, röjning efter stormskador, mindre skogsarbeten eller förbättringsarbeten i parker och stadsmiljöer. Den robusta batteridrivna motorsågen CS 400/36 Bp från Kärcher är perfekt balanserad och känns mycket ergonomisk i handen, med minimal vibration och helt utan avgaser. Den är dessutom tystare än bensindrivna maskiner och har jämförelsevis låga drift- och underhållskostnader.
Egenskaper och fördelar
Mekanisk kedjebromsStoppar kedjan omedelbart i händelse av kickback.
Automatisk kedjesmörjningOptimal kedjesmörjning för längre livslängd. Minskar behovet av underhåll.
Integrerad oljetank med visningsfönsterFyllnadsgraden är tydligt synlig och lättläst. Fixerat oljetanklock för att förhindra läckage.
Integrerade kombinationsnycklar
- Möjliggör snabb återspänning av kedjan.
- Kedja och kedjeskydd är lätta att byta.
Snabb och kraftfull
- En högre kedjehastighet på 23 m/s ger snabbare och mer exakta snitt.
- Hög prestanda i nivå med bensindrivna maskiner, även för hårt trä.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt eftersom det inte finns några driftskostnader, t.ex. bensin.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Svärd (mm)
|400
|Kedjehastighet (m/s)
|23
|Kedjedelning
|3/8″
|Kedjemått
|1,3–0,050 mm
|Antal drivlänkar
|56
|Oljetankvolym (ml)
|160
|Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Vibrationsvärden för bakre handtag (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Drivning
|Borstlös motor
|Spänning (V)
|36
|Prestanda per batteriladdning (Antal kapningar)
|Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|904 x 217 x 261
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Svärd
- Sågkedja
- Kedjeskydd
- Automatisk kedjesmörjning
- Kedjebroms
- Oljenivåindikator
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Användningsområden
- Perfekt för hushålls- och trädgårdsarbete samt klyvning av små mängder ved
- För röjning efter stormar och avverkning av små och medelstora träd
- För underhållsarbete på träd och häckar i parker och innerstadsområden
- För träbearbetning som kapning till storlek eller längd
- Lämplig för användning i slutna rum