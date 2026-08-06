Lövblås LB 930/36 Bp
Vår batteridrivna lövblåsare LB 930/36 Bp rensar snabbt, grundligt och tyst bort torra löv och annat skräp. Och det gör den helt utan utsläpp.
Kraftfull, ekonomisk och miljövänlig: Vår batteridrivna lövblåsare LB 930/36 Bp imponerar på alla sätt. Den blåser bort löv, skräp och annat avfall på blixtsnabbt, särskilt på svåråtkomliga områden. Och den är så tyst att du enkelt kan använda den i ljudkänsliga områden som bostadsområden, eller nära skolor, sjukhus eller till och med på natten. Dessutom avger den inga skadliga ämnen eller andra utsläpp som kan skada miljön, är mycket bekväm att använda och har imponerande låga drift- och underhållskostnader.
Egenskaper och fördelar
MetallskrapaAvlägsnar klibbiga rester och smuts. Skyddar blåsrörets ände från skador.
HöghastighetsmunstyckeKoncentrerar blåskraften till ett mindre område. Avlägsnar enkelt bort våta blad och smuts.
Oändligt variabel hastighet och turboknappOptimerad justering av blåshastigheten och prestanda som ökar vid behov. Maximal kontroll vid borttagning av envist bladverk och smuts.
Bekväm axelrem
- Möjliggör smidig och bekväm positionering så att du kan arbeta utan att bli trött.
- Balanserad design.
Upp till 50 % tystare än bensindrivna maskiner
- Perfekt för att arbeta i bullerkänsliga områden och på natten.
- Minskad påverkan på människor och miljö.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Luftgenomströmning (m³/h)
|930
|Lufthastighet (m/s)
|Max. 60
|Blåskraft (N)
|14
|Spänning (V)
|36
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 40 (6,0 Ah) / Max. 50 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5
|Mått (L × B × H) (mm)
|916 x 177 x 325
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Standardmunstycke med metallskrapa
- Höghastighetsmunstycke
- Axelrem
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Användningsområden
- För rengöring av små till medelstora områden och avlägsnande av lätt skräp
- För avlägsnande av smuts från svåråtkomliga platser
- För avlägsnande av döda löv, avklippta växtdelar, smuts och skräp
- Perfekt för att arbeta i bullerkänsliga områden, även på natten