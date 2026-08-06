Kraftfull, ekonomisk och miljövänlig: Vår batteridrivna lövblåsare LB 930/36 Bp imponerar på alla sätt. Den blåser bort löv, skräp och annat avfall på blixtsnabbt, särskilt på svåråtkomliga områden. Och den är så tyst att du enkelt kan använda den i ljudkänsliga områden som bostadsområden, eller nära skolor, sjukhus eller till och med på natten. Dessutom avger den inga skadliga ämnen eller andra utsläpp som kan skada miljön, är mycket bekväm att använda och har imponerande låga drift- och underhållskostnader.