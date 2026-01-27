PressurePro Machine Protector RM 110, 10l

Förhindrar kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten. Den nya formuleringen ger ett förbättrat skydd mot uppbyggnad av kalkavlagringar i värmeslingsystemen (upp till 150 °C) samt ger ett inbyggt korrosionsskydd för alla HDS-maskinkomponenter som kommer i kontakt med vatten.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
pH 9
Vikt (kg) 10,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 11
Mått (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Utförligt skydd och vård för högtryckstvättar för varmvatten
  • Skyddar effektivt värmeslingan från igenkalkning
  • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
  • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
  • Fri från fosfater
  • NTA-fri
Användningsområden
  • Transport och transportutrustning
  • Bil/motortvätt
  • Avfettning och fosfatering
  • Ytavfettning
  • Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar
