PressurePro Machine Protector RM 110, 10l

Förhindrar kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten. Den nya formuleringen ger ett förbättrat skydd mot uppbyggnad av kalkavlagringar i värmeslingsystemen (upp till 150 °C) samt ger ett inbyggt korrosionsskydd för alla HDS-maskinkomponenter som kommer i kontakt med vatten.