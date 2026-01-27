PressurePro Machine Protector RM 110, 10l
Förhindrar kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten. Den nya formuleringen ger ett förbättrat skydd mot uppbyggnad av kalkavlagringar i värmeslingsystemen (upp till 150 °C) samt ger ett inbyggt korrosionsskydd för alla HDS-maskinkomponenter som kommer i kontakt med vatten.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|10
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|9
|Vikt (kg)
|10,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Utförligt skydd och vård för högtryckstvättar för varmvatten
- Skyddar effektivt värmeslingan från igenkalkning
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Fri från fosfater
- NTA-fri
Användningsområden
- Transport och transportutrustning
- Bil/motortvätt
- Avfettning och fosfatering
- Ytavfettning
- Maskinunderhåll, skydd mot kalkavlagringar