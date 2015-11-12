Skydda dig och dina arbetskamrater!
Vad är kvartsdamm, och hur påverkar det dig? Finns det på din arbetsplats? Vi rätar ut några frågetecken och levererar flera lösningar på hur du skyddar dig och dina arbetskollegor.
Nya föreskrifter om kvarts-stendamm i arbetsmiljön!
Byggnadsarbetare exponeras ofta för olika typer av damm på sina arbetsplatser. Byggdamm kan orsaka till exempel KOL, silikos, cancer och allergier. Årligen dör i Sverige cirka 1500 personer i arbetsrelaterade sjukdomar som en följd av yrkesmässig exponering för skadliga kemiska ämnen. Exponering för i synnerhet kvartsdamm bidrar väsentligt till detta antal. Kvarts är ett av de i naturen vanligast förekommande mineralen. Det ingår i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs och finns ex. i betong, tegel, puts och murbruk. När man ex. hamrar, slipar väggar, slipar betong, river, renoverar kök och badrum frigörs kvartsen. Kvartspartiklar som är så små att de inte syns med blotta ögat är farliga. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andas in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat. Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka, även på röntgen.
Rätt sugare på rätt plats!
Vid t.ex. rivningsarbete, slipning och kapning använd en säkerhetsklassad sugare certifierad enligt IEC 60335-2-69. Arbetar du i dammiljö med trä, metall, betong, sten, plast eller eldfasta skivor krävs många gånger en godkänt M-klassad sugare. Utsätts du för cancerrisker skall du använda en H-klassad sugare. Godkända sugare är alltid tydligt märkta!
Hepa 13 eller M-klass?
Hepa-klass på filter är filtrets filtreringsgrad och mäter endast filtrets effektivitet enlig SS EN 1822. Ett Hepa-filter kan användas i klassade såväl som oklassade sugare. Det finns t.ex. hemdammsugare med H13 filter som trots filtrets klassning inte är lämpliga yrkesmaskiner. En säkerhetsklassad sugare (M-klass och H-klass) är konstruerad för att certifierat säkerställa hela utrustningens skydd och filtreringsgrad och är konstruerad så att sugaren bidrar till att skydda användaren under drift och att ge varning om funktionen störs. Dessa funktioner är viktiga inbyggda certifierade skydd vid yrkesmässig användning!
Sugning med högeffektiva filter
Högeffektiva filter som M (99,5%) eller Hepa 13 (99,995%) filtrerar fina partiklar och täpps igen snabbare än filter med lägre filtreringsgrad. Att suga utan påse eller med enklare papperspåsar kan orsaka täta filter på kort tid med utebliven sugkraft och täta filterbyten. Effektiva M-klassade fleecepåsar förfiltrerar luften och förlänger filtrets livslängd och bidrar till hela utrustningens filtreringsgrad. För säkerhetsklassning M eller H är det krav på användnade av korrekt klassad påse. Filterrengöring med Tact-system ökar ytterligare filtrets livslängd på maskinen, särskilt vid användande av M-filter.
Undvik dyra sanktionsavgifter och allvarliga olyckor!
Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre. Hur ligger det till på din arbetsplats? Testa Avgiftsundvikaren – verktyget som hjälper dig inom bygg och anläggning att undvika dyra sanktionsavgifter.