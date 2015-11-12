Skydda dig och dina arbetskamrater!

Nya föreskrifter om kvarts-stendamm i arbetsmiljön!

Byggnadsarbetare exponeras ofta för olika typer av damm på sina arbetsplatser. Byggdamm kan orsaka till exempel KOL, silikos, cancer och allergier. Årligen dör i Sverige cirka 1500 personer i arbetsrelaterade sjukdomar som en följd av yrkesmässig exponering för skadliga kemiska ämnen. Exponering för i synnerhet kvartsdamm bidrar väsentligt till detta antal. Kvarts är ett av de i naturen vanligast förekommande mineralen. Det ingår i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs och finns ex. i betong, tegel, puts och murbruk. När man ex. hamrar, slipar väggar, slipar betong, river, renoverar kök och badrum frigörs kvartsen. Kvartspartiklar som är så små att de inte syns med blotta ögat är farliga. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andas in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat. Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka, även på röntgen.