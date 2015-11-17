Organiskt damm i lantbruk

Mindre damm och mögelspridning och bättre arbetsmiljö på köpet

Att andas in organiskt damm kan vara en allvarlig hälsorisk för dig som arbetar inom lantbruket. Organiskt damm från lantbruksmiljö kan nämligen innehålla en hel del farliga komponenter och allergiframkallande ämnen. Många som arbetar i lantbruket drabbas av s.k. trösklunga som ger en influensaliknande symptom, doktorn kallar det Toxisk alveolit. I förlängningen kan detta utvecklas till bl.a. kronisk luftrörskatarr och hosta. Centraldammsugare och automatiska vattenduschar är exempel på praktiska hjälpmedel för att minska förekomsten av damm. Andra hjälpmedel för en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö är mobila dammsugare. Med dessa kommer du åt ställen som ex. centraldammsugaren inte kommer åt, men som dammet gör.