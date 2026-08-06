Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75

Kombiskurmaskinen B 110 R imponerar med sitt 160 Ah litiumjärnfosfatbatteri, integrerade batteriladdare, tidsbesparande sidoborstdäck och DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel.

Den självgående kombiskurmaskinen B 110 R Bp Pack kombinerar omfattande utrustning med mycket goda TCO-värden. Detta tack vare en rad innovativa funktioner – såsom autofyllning för tidsbesparande påfyllning av rentvattentanken, tanksköljningssystem för snabb rengöring av smutsvattentanken, vattendosering som anpassas efter körhastigheten samt DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel. Långa arbetspass och en ytkapacitet på 5 100 kvadratmeter per timme möjliggörs av kombinationen av det standardmonterade 160 Ah litiumjonbatteriet, den 110-liters tanken och skurhuvudet med skivborstar och en arbetsbredd på 75 centimeter, som tillsammans med det tids- och kostnadsbesparande sidoborstdäcket utökar arbetsbredden med ytterligare 10 centimeter – vilket möjliggör rengöring ända ut till kanterna, även under hyllor i vissa fall. Tack vare den integrerade batteriladdaren kan det slitstarka batteriet, vars livslängd är cirka fyra gånger längre än blybatteriers, mellanladdas när som helst. KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av behörigheter samt den enkla användningen via EASY Operation-reglaget och färgdisplayen fulländar den imponerande helheten.

Egenskaper och fördelar
Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäck
  • Möjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter.
  • Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador.
  • Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kantytor.
Långlivade lithium-ion batterier.
  • Upp till fyra gånger längre livstid jämfört med syrabatterier
  • Kort och tillfällig laddning möjlig utan att batteriet tar skada
  • Färre batteribyten, färre driftsstopp, sänkt totalkostnad
Hastighetsanpassad vattendosering
  • Begränsar vattenflödet vid svängar eller långsam drift.
  • Den vattenbesparande funktionen ökar avverkningsytan.
  • Snabbare torktid av golvytan och lägre risk för kvarvarade väta i svängar.
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivmotor
Arbetsbredd, borste (mm) 750
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 950
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 110 / 110
Ytkapacitet (m²/h) Max. 5100
Praktiskt ytframförande (m²/h) 3600
Batterityp Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,6 / 180
Drifttid (h) Max. 2,5
Uppladdningstid (h) 5
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 230
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (kg) 75
Svängradie (mm) 1750
Vattenförbrukning (l/min) Max. 5,7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 59
Anslutningseffekt (W) upp till 2350
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2032-01-01
Vikt utan tillbehör (kg) 380,5
Mått (L × B × H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Följande ingår

  • Batteri och inbyggd laddare medföljer
  • Sugramper, böjda
  • Sidoskurdäck
  • robust gjuten sugstång i aluminium
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Tanksköljningssystem
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Höjdjusterbart säte
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Användningsområden
  • Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
  • Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö
Tillbehör
Rengöringsmedel