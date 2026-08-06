Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
Kombiskurmaskinen B 110 R imponerar med sitt 160 Ah litiumjärnfosfatbatteri, integrerade batteriladdare, tidsbesparande sidoborstdäck och DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel.
Den självgående kombiskurmaskinen B 110 R Bp Pack kombinerar omfattande utrustning med mycket goda TCO-värden. Detta tack vare en rad innovativa funktioner – såsom autofyllning för tidsbesparande påfyllning av rentvattentanken, tanksköljningssystem för snabb rengöring av smutsvattentanken, vattendosering som anpassas efter körhastigheten samt DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel. Långa arbetspass och en ytkapacitet på 5 100 kvadratmeter per timme möjliggörs av kombinationen av det standardmonterade 160 Ah litiumjonbatteriet, den 110-liters tanken och skurhuvudet med skivborstar och en arbetsbredd på 75 centimeter, som tillsammans med det tids- och kostnadsbesparande sidoborstdäcket utökar arbetsbredden med ytterligare 10 centimeter – vilket möjliggör rengöring ända ut till kanterna, även under hyllor i vissa fall. Tack vare den integrerade batteriladdaren kan det slitstarka batteriet, vars livslängd är cirka fyra gånger längre än blybatteriers, mellanladdas när som helst. KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av behörigheter samt den enkla användningen via EASY Operation-reglaget och färgdisplayen fulländar den imponerande helheten.
Egenskaper och fördelar
Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäck
- Möjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter.
- Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador.
- Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kantytor.
Långlivade lithium-ion batterier.
- Upp till fyra gånger längre livstid jämfört med syrabatterier
- Kort och tillfällig laddning möjlig utan att batteriet tar skada
- Färre batteribyten, färre driftsstopp, sänkt totalkostnad
Hastighetsanpassad vattendosering
- Begränsar vattenflödet vid svängar eller långsam drift.
- Den vattenbesparande funktionen ökar avverkningsytan.
- Snabbare torktid av golvytan och lägre risk för kvarvarade väta i svängar.
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|750
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|950
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|110 / 110
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 5100
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|3600
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 180
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Uppladdningstid (h)
|5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 230
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|75
|Svängradie (mm)
|1750
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 5,7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Anslutningseffekt (W)
|upp till 2350
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2032-01-01
|Vikt utan tillbehör (kg)
|380,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Följande ingår
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Sugramper, böjda
- Sidoskurdäck
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Höjdjusterbart säte
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö