Den självgående kombiskurmaskinen B 110 R Bp Pack kombinerar omfattande utrustning med mycket goda TCO-värden. Detta tack vare en rad innovativa funktioner – såsom autofyllning för tidsbesparande påfyllning av rentvattentanken, tanksköljningssystem för snabb rengöring av smutsvattentanken, vattendosering som anpassas efter körhastigheten samt DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel. Långa arbetspass och en ytkapacitet på 5 100 kvadratmeter per timme möjliggörs av kombinationen av det standardmonterade 160 Ah litiumjonbatteriet, den 110-liters tanken och skurhuvudet med skivborstar och en arbetsbredd på 75 centimeter, som tillsammans med det tids- och kostnadsbesparande sidoborstdäcket utökar arbetsbredden med ytterligare 10 centimeter – vilket möjliggör rengöring ända ut till kanterna, även under hyllor i vissa fall. Tack vare den integrerade batteriladdaren kan det slitstarka batteriet, vars livslängd är cirka fyra gånger längre än blybatteriers, mellanladdas när som helst. KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av behörigheter samt den enkla användningen via EASY Operation-reglaget och färgdisplayen fulländar den imponerande helheten.