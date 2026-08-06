Skurmaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Den pålitliga modellen B 110 R är en åkbar golvskurmaskin med 160 Ah litiumjärnfosfatbatteri, integrerad batteriladdare, sidoskurdäck och DOSE doseringssystem för rengöringsmedel.
Standardutrustad med ett 160 Ah litiumbatteri med snabb- och mellanladdningskapacitet, som har en livslängd som är ungefär fyra gånger längre än blybatterier och kan laddas när som helst tack vare den integrerade batteriladdaren, imponerar vår B 110 R Bp Pack åkbara golvskurmaskin med sin höga yteffekt, pålitlighet och utmärkta TCO-värden. Maskinen rengör upp till 5 100 kvadratmeter per timme tack vare sina två 110-liters tankar och rullborsthuvudet med sopningsenhet och 75 centimeter arbetsbredd. Den tidsbesparande och kostnadsbesparande monterade sidoskrapdecket utökar arbetsbredden med ytterligare 10 centimeter, vilket gör att den kan rengöra ända ut till kanterna, även under hyllor i vissa fall. Den omfattande utrustningen inkluderar också det automatiska tankspolningssystemet för snabb rengöring av smutsvattentanken, vattendoseringen som anpassar sig efter hastigheten, DOSE doseringssystem för rengöringsmedel och det integrerade KIK nyckelsystemet för att tilldela individuella åtkomsträttigheter. Sist men inte minst imponerar B 110 R med sin användarvänlighet, både via den innovativa EASY Operation-brytaren och den stora färgdisplayen som finns på 30 språk.
Egenskaper och fördelar
Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäck
- Möjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter.
- Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador.
- Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kantytor.
Långlivade lithium-ion batterier.
- Upp till fyra gånger längre livstid jämfört med syrabatterier
- Kort och tillfällig laddning möjlig utan att batteriet tar skada
- Färre batteribyten, färre driftsstopp, sänkt totalkostnad
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
- Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
- Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|750
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|950
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|110 / 110
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 5100
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|3600
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 180
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Uppladdningstid (h)
|5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 230
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1200
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|75
|Svängradie (mm)
|1750
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 5,7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Anslutningseffekt (W)
|upp till 2350
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2032-01-01
|Vikt utan tillbehör (kg)
|396,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Följande ingår
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Sugramper, böjda
- Sidoskurdäck
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Höjdjusterbart säte
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö