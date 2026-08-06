Standardutrustad med ett 160 Ah litiumbatteri med snabb- och mellanladdningskapacitet, som har en livslängd som är ungefär fyra gånger längre än blybatterier och kan laddas när som helst tack vare den integrerade batteriladdaren, imponerar vår B 110 R Bp Pack åkbara golvskurmaskin med sin höga yteffekt, pålitlighet och utmärkta TCO-värden. Maskinen rengör upp till 5 100 kvadratmeter per timme tack vare sina två 110-liters tankar och rullborsthuvudet med sopningsenhet och 75 centimeter arbetsbredd. Den tidsbesparande och kostnadsbesparande monterade sidoskrapdecket utökar arbetsbredden med ytterligare 10 centimeter, vilket gör att den kan rengöra ända ut till kanterna, även under hyllor i vissa fall. Den omfattande utrustningen inkluderar också det automatiska tankspolningssystemet för snabb rengöring av smutsvattentanken, vattendoseringen som anpassar sig efter hastigheten, DOSE doseringssystem för rengöringsmedel och det integrerade KIK nyckelsystemet för att tilldela individuella åtkomsträttigheter. Sist men inte minst imponerar B 110 R med sin användarvänlighet, både via den innovativa EASY Operation-brytaren och den stora färgdisplayen som finns på 30 språk.