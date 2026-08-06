Den mycket användarvänliga, batteridrivna åkbara skurmaskinen B 110 R Classic har en sugramp med marknadsledande sugprestanda samt ett 75 centimeter brett borstvalshuvud med tidsbesparande våtsopsfunktion – båda tillverkade av högkvalitativt gjutet aluminium. 110-liters tankar för rent och smutsigt vatten möjliggör inte bara längre arbetsperioder, utan också en avverkningsgrad på upp till 4 500 kvadratmeter per timme. Tack vare sin kompakta konstruktionsdesign är B 110 R Classic mycket smidig och lämpar sig därför också väl för rengöring av trånga områden. De integrerade dagtidsljusen säkerställer bästa överblick och synlighet. Borstvalsarnas höga kontakttryck säkerställer utmärkta rengöringsresultat, och vid behov kan de bytas snabbt och enkelt. En stor display för inställning av alla viktiga funktioner på över 30 språk och lättförståeliga, färgkodade reglage gör maskinen enkel att använda. Det intelligenta KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av åtkomsträttigheter till maskinens funktioner förhindrar också oönskade driftfel.