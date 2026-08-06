Skurmaskin B 110 R Bp Pack Classic +R75
Smidig, batteridriven åkbar skurmaskin med 170 Ah batteri, batteriladdare, högpresterande sugramp och borstvalshuvud med 75 cm arbetsbredd samt 110 liters tankar.
Den mycket användarvänliga, batteridrivna åkbara skurmaskinen B 110 R Classic har en sugramp med marknadsledande sugprestanda samt ett 75 centimeter brett borstvalshuvud med tidsbesparande våtsopsfunktion – båda tillverkade av högkvalitativt gjutet aluminium. 110-liters tankar för rent och smutsigt vatten möjliggör inte bara längre arbetsperioder, utan också en avverkningsgrad på upp till 4 500 kvadratmeter per timme. Tack vare sin kompakta konstruktionsdesign är B 110 R Classic mycket smidig och lämpar sig därför också väl för rengöring av trånga områden. De integrerade dagtidsljusen säkerställer bästa överblick och synlighet. Borstvalsarnas höga kontakttryck säkerställer utmärkta rengöringsresultat, och vid behov kan de bytas snabbt och enkelt. En stor display för inställning av alla viktiga funktioner på över 30 språk och lättförståeliga, färgkodade reglage gör maskinen enkel att använda. Det intelligenta KIK-nyckelsystemet för individuell tilldelning av åtkomsträttigheter till maskinens funktioner förhindrar också oönskade driftfel.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
- Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
- Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- 40 % längre drifttid per batteriladdning.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Stor färgskärm
- Ingen separat batteriladdare nödvändig.
- Smidig och enkel hantering.
- Kan användas med olika batterityper.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Borstmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|750
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|950
|Ren-/smutsvattenbehållare ( )
|110 / 110
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 4500
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|3150
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|230
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50
|Körhastighet (km/h)
|Max. 6
|Max. lutning (%)
|Max. 10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1200
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Svängradie (cm)
|175
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|59
|Vikt utan tillbehör (kg)
|379
|Mått (L × B × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Integrerad sopmekanism
- Sopfunktion
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- standard körljus för dagtid
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
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Användningsområden
- Perfekt för butiker, köpcentran, sjukhus, skolor med flera
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö