Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R, med ett långlivat 220 Ah-batteri, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning, levererar imponerande resultat vid både grov- och underhållsrengöring – med en ytkapacitet på drygt 6 800 m²/h. Optimala rengöringsresultat säkerställs av det 85 cm breda valsborsthuvudet i helgjuten aluminium med försopande funktion, dubbla sidoborstar som även samlar upp smuts utanför arbetsbredden, vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium. Med en arbetshastighet på 8 km/h, styrvinkelgivare och ett hastighetsanpassat vattendoseringssystem förflyttar man sig snabbt samtidigt som man sparar resurser. Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet gör att både renvatten- och smutsvattentanken på 150 liter snabbt kan fyllas respektive rengöras. Tack vare det patenterade KIK-nyckelsystemet är maskinen både enkel och säker att använda – möjligheten att tilldela olika användare olika behörigheter bidrar effektivt till att förebygga användarfel.