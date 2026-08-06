Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85

Standardutrustningen för vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R inkluderar ett borstvalshuvud med en arbetsbredd på 85 cm, en sidoborste och en robust aluminiumskrapa.

Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R, med ett långlivat 220 Ah-batteri, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning, levererar imponerande resultat vid både grov- och underhållsrengöring – med en ytkapacitet på drygt 6 800 m²/h. Optimala rengöringsresultat säkerställs av det 85 cm breda valsborsthuvudet i helgjuten aluminium med försopande funktion, dubbla sidoborstar som även samlar upp smuts utanför arbetsbredden, vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium. Med en arbetshastighet på 8 km/h, styrvinkelgivare och ett hastighetsanpassat vattendoseringssystem förflyttar man sig snabbt samtidigt som man sparar resurser. Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet gör att både renvatten- och smutsvattentanken på 150 liter snabbt kan fyllas respektive rengöras. Tack vare det patenterade KIK-nyckelsystemet är maskinen både enkel och säker att använda – möjligheten att tilldela olika användare olika behörigheter bidrar effektivt till att förebygga användarfel.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
  • Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
  • Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
  • Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
  • Sparar rengöringsmedel.
  • Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
  • Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Tanksköljningssystem
  • Lätt att rengöra smutsvattentanken.
  • Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
  • Förbättrad hygien.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • 40 % längre drifttid per batteriladdning.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Stor färgskärm
  • Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
  • Möjlighet till snabba och enkla ändringar av inställningar.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Elektrisk
Arbetsbredd, borste (mm) 850
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 150 / 150
Ytkapacitet (m²/h) 6800
Praktiskt ytframförande (m²/h) 4760
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 36 / 180
Drifttid (h) Max. 5
Uppladdningstid (h) cirka 7
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Körhastighet (km/h) 8
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180 - 1300
Svängradie (cm) 181
Vattenförbrukning (l/min) Max. 7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 67 - 67
Anslutningseffekt (W) upp till 2600
Tillåten totalvikt (kg) 957
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2032-01-01
Vikt utan tillbehör (kg) 218
Mått (L × B × H) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Följande ingår

  • Borstvals: 2 Del(ar)
  • Batteri
  • Inbyggd laddare
  • Sugramper, böjda
  • Sidoborstar
  • robust gjuten sugstång i aluminium
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Integrerad sopmekanism
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
  • Typ av suglister: Linatex®
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Användningsområden
  • Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
  • Parkeringshus
  • För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
Tillbehör
Rengöringsmedel