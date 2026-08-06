Den kompakta och lättmanövrerade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R imponerar med sin arbetshastighet på 8 km/h, styrvinkelgivare, hastighetsanpassat vattendoseringssystem och en ytkapacitet på 6 800 m²/h. Detta uppnås tack vare ett borstvalshuvud med en arbetsbredd på 85 cm och en sugskrapa i aluminium av senaste generationen, som ger en imponerande sugprestanda. Dagsljusbelysningen säkerställer optimal synlighet. Kärchers Auto-Fill-funktion för snabb påfyllning av den 150-liters renvattentanken ingår som standard. Dessutom ingår ett 170 Ah-batteri och en integrerad batteriladdare i leveransomfånget. Utrustningspaketet kompletteras med en stor färgdisplay som erbjuder 30 språk och möjliggör enkel användning av maskinen samt justering av rengöringsparametrarna, samt det patenterade KIK-nyckelsystemet som gör det möjligt att tilldela olika användare olika behörigheter – vilket i hög grad minimerar användarfel.