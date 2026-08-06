Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85

Vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R är utrustad med ett kraftfullt 170 Ah-batteri och en integrerad batteriladdare som standard. Den har också ett 85 cm brett borstvalshuvud.

Den kompakta och lättmanövrerade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R imponerar med sin arbetshastighet på 8 km/h, styrvinkelgivare, hastighetsanpassat vattendoseringssystem och en ytkapacitet på 6 800 m²/h. Detta uppnås tack vare ett borstvalshuvud med en arbetsbredd på 85 cm och en sugskrapa i aluminium av senaste generationen, som ger en imponerande sugprestanda. Dagsljusbelysningen säkerställer optimal synlighet. Kärchers Auto-Fill-funktion för snabb påfyllning av den 150-liters renvattentanken ingår som standard. Dessutom ingår ett 170 Ah-batteri och en integrerad batteriladdare i leveransomfånget. Utrustningspaketet kompletteras med en stor färgdisplay som erbjuder 30 språk och möjliggör enkel användning av maskinen samt justering av rengöringsparametrarna, samt det patenterade KIK-nyckelsystemet som gör det möjligt att tilldela olika användare olika behörigheter – vilket i hög grad minimerar användarfel.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
  • Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
  • Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
  • Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • 40 % längre drifttid per batteriladdning.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Stor färgskärm
  • Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
  • Möjlighet till snabba och enkla ändringar av inställningar.
Enkel hantering
  • Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Inbyggd laddare
  • Ingen separat batteriladdare nödvändig.
  • Smidig och enkel hantering.
  • Kan användas med olika batterityper.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Elektrisk
Arbetsbredd, borste (mm) 850
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 150 / 150
Ytkapacitet (m²/h) 6800
Praktiskt ytframförande (m²/h) 4760
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 36 / 170
Drifttid (h) Max. 3,5
Uppladdningstid (h) cirka 7
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Körhastighet (km/h) 8
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180 - 1300
Borstens tryck mot underlaget (kg) 94
Svängradie (cm) 181
Vattenförbrukning (l/min) Max. 7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 67
Anslutningseffekt (W) upp till 2600
Tillåten totalvikt (kg) 957
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2032-01-01
Vikt utan tillbehör (kg) 218
Mått (L × B × H) (mm) 1700 x 909 x 1420

Följande ingår

  • Borstvals: 2 Del(ar)
  • Batteri
  • Inbyggd laddare
  • Sugramper, böjda
  • robust gjuten sugstång i aluminium

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • Parkeringsbroms
  • Integrerad sopmekanism
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • Typ av suglister: Linatex®
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Skurmaskin B 150 R Bp Pack +170Ah AGM+R85
Användningsområden
  • Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
  • Parkeringshus
  • För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
Tillbehör
Rengöringsmedel