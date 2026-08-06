Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Ett planskurhuvud med en arbetsbredd på 90 cm, litiumbatterier och en robust aluminiumskrapa är standard. Ytkapacitet på 7 200 m²/h och en arbetshastighet på 8 km/h.
Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R med ett långlivat 240 Ah batteri, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning levererar imponerande prestanda med en ytkapacitet på drygt 7 200 m² per timme. Det 90 cm breda skurhuvudet med skivborstar i kombination med vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läge, hastighetsberoende vattendosering och den kraftfulla, robusta sugskrapan i aluminium ger bästa möjliga rengöringsresultat. Litiumjonbatterierna med lång tillverkargaranti gör rengöringen bekymmersfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd, och de har snabb- och mellanladdningsfunktion, säker hantering och ger bästa TCO (Total Cost of Ownership). Med Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 150-liters tankarna för ren- och smutsvatten snabbt fyllas eller rengöras, vilket sparar tid och förenklar hanteringen. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger effektivt användarfel genom individuella åtkomsträttigheter. Maskinen har en arbetshastighet på 8 km/h och är utrustad med styrvinkelgivare.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
- Lätt att rengöra smutsvattentanken.
- Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
- Förbättrad hygien.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Elektrisk
|Arbetsbredd, borste (mm)
|850 - 850
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1180 - 1180
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|150 / 150
|Ytkapacitet (m²/h)
|6800
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|4760
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Drifttid (h)
|Max. 5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 7
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|8
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Svängradie (cm)
|181
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67 - 67
|Tillåten totalvikt (kg)
|957
|Vikt utan tillbehör (kg)
|218
|Mått (L × B × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Följande ingår
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
- Parkeringshus
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri