Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90

Ett planskurhuvud med en arbetsbredd på 90 cm, litiumbatterier och en robust aluminiumskrapa är standard. Ytkapacitet på 7 200 m²/h och en arbetshastighet på 8 km/h.

Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R med ett långlivat 240 Ah batteri, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning levererar imponerande prestanda med en ytkapacitet på drygt 7 200 m² per timme. Det 90 cm breda skurhuvudet med skivborstar i kombination med vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läge, hastighetsberoende vattendosering och den kraftfulla, robusta sugskrapan i aluminium ger bästa möjliga rengöringsresultat. Litiumjonbatterierna med lång tillverkargaranti gör rengöringen bekymmersfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd, och de har snabb- och mellanladdningsfunktion, säker hantering och ger bästa TCO (Total Cost of Ownership). Med Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 150-liters tankarna för ren- och smutsvatten snabbt fyllas eller rengöras, vilket sparar tid och förenklar hanteringen. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger effektivt användarfel genom individuella åtkomsträttigheter. Maskinen har en arbetshastighet på 8 km/h och är utrustad med styrvinkelgivare.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
  • Lätt att rengöra smutsvattentanken.
  • Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
  • Förbättrad hygien.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
  • Sparar rengöringsmedel.
  • Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
  • Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Enkel hantering
  • Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Elektrisk
Arbetsbredd, borste (mm) 850 - 850
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 150 / 150
Ytkapacitet (m²/h) 6800
Praktiskt ytframförande (m²/h) 4760
Batterityp Li-Ion
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Drifttid (h) Max. 5
Uppladdningstid (h) cirka 7
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Körhastighet (km/h) 8
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Svängradie (cm) 181
Vattenförbrukning (l/min) Max. 7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 67 - 67
Tillåten totalvikt (kg) 957
Vikt utan tillbehör (kg) 218
Mått (L × B × H) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Följande ingår

  • Batteri och inbyggd laddare medföljer
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramper, böjda
  • robust gjuten sugstång i aluminium
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Tanksköljningssystem
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
  • Typ av suglister: Linatex®
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE +240Ah Li+Ri+D90
Användningsområden
  • För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
  • Parkeringshus
  • För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
Tillbehör
Rengöringsmedel