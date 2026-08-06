Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R med ett långlivat 240 Ah batteri, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning levererar imponerande prestanda med en ytkapacitet på drygt 7 200 m² per timme. Det 90 cm breda skurhuvudet med skivborstar i kombination med vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läge, hastighetsberoende vattendosering och den kraftfulla, robusta sugskrapan i aluminium ger bästa möjliga rengöringsresultat. Litiumjonbatterierna med lång tillverkargaranti gör rengöringen bekymmersfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd, och de har snabb- och mellanladdningsfunktion, säker hantering och ger bästa TCO (Total Cost of Ownership). Med Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 150-liters tankarna för ren- och smutsvatten snabbt fyllas eller rengöras, vilket sparar tid och förenklar hanteringen. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger effektivt användarfel genom individuella åtkomsträttigheter. Maskinen har en arbetshastighet på 8 km/h och är utrustad med styrvinkelgivare.