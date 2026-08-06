Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R med långlivade 240 Ah litiumjonbatterier, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning imponerar med en ytkapacitet på drygt 6 800 m² per timme. Optimala rengöringsresultat säkerställs av det 85 cm breda borstvalshuvudet i helgjuten aluminium med försopande funktion, dubbla sidoborstar som även samlar upp smuts utanför arbetsbredden, vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läget, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium. De litiumjonbatterier som ingår har lång tillverkargaranti och gör rengöringen problemfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd, och batterierna har både snabb- och mellanladdningsfunktion, säker hantering och ger bästa möjliga TCO (Total Cost of Ownership). Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet möjliggör snabb påfyllning och rengöring av de två 150-liters tankarna för ren- och smutsvatten. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger användarfel genom individuella åtkomsträttigheter. Maskinen har en körhastighet på 8 km/h och är utrustad med styrvinkelgivare.