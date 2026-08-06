Vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R imponerar i det dagliga arbetet tack vare sin omfattande standardutrustning. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet och eco!efficiency-läget bidrar alla till att spara resurser och utföra rengöringsuppgifter kostnadseffektivt. Auto-Fill-funktionen sparar tid vid påfyllning av den 150-liters färskvattentanken, medan det automatiska tankspolningssystemet förenklar rengöring av smutsvattentanken. Med planskur, en arbetsbredd på 90 cm och den nya, mycket robusta sugskrapan i pressgjuten aluminium kan maskinen rengöra upp till 7 200 m²/h vid en hastighet på 8 km/h. Ett dagsljus förbättrar sikten, och det extremt tåliga stötskyddet i stål skyddar både användare och maskin på ett tillförlitligt sätt. B 150 R är mycket enkel att använda tack vare sin stora färgdisplay med 30 språk och färgkodade reglage. Maskinen är utrustad med det patenterade KIK-nyckelsystemet, vilket möjliggör olika användarbehörigheter och därmed i stort sett eliminerar användarfel. En styrvinkelgivare bidrar till körsäkerheten, medan sidoskurhuvudet rengör ända ut i kanter och längs hinder.