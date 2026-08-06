Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Den åkbara kombiskurmaskinen B 150 R med sidoskurdäck, 90 cm arbetsbredd och skrapa av senaste generationen för optimala rengöringsresultat och en ytkapacitet på 7 200 m²/h.
Vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R imponerar i det dagliga arbetet tack vare sin omfattande standardutrustning. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet och eco!efficiency-läget bidrar alla till att spara resurser och utföra rengöringsuppgifter kostnadseffektivt. Auto-Fill-funktionen sparar tid vid påfyllning av den 150-liters färskvattentanken, medan det automatiska tankspolningssystemet förenklar rengöring av smutsvattentanken. Med planskur, en arbetsbredd på 90 cm och den nya, mycket robusta sugskrapan i pressgjuten aluminium kan maskinen rengöra upp till 7 200 m²/h vid en hastighet på 8 km/h. Ett dagsljus förbättrar sikten, och det extremt tåliga stötskyddet i stål skyddar både användare och maskin på ett tillförlitligt sätt. B 150 R är mycket enkel att använda tack vare sin stora färgdisplay med 30 språk och färgkodade reglage. Maskinen är utrustad med det patenterade KIK-nyckelsystemet, vilket möjliggör olika användarbehörigheter och därmed i stort sett eliminerar användarfel. En styrvinkelgivare bidrar till körsäkerheten, medan sidoskurhuvudet rengör ända ut i kanter och längs hinder.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borsthuvud med rondellteknik
- Borstar och rondellhållare är lätta att byta.
- Planborstar finns i olika hårdheter: mjuk, medium, hård och väldigt hård
- Plandiskteknik, särskilt lämplig för släta golvtyper.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
- Lätt att rengöra smutsvattentanken.
- Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
- Förbättrad hygien.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Elektrisk
|Arbetsbredd, borste (mm)
|900
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1180 - 1180
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|150 / 150
|Ytkapacitet (m²/h)
|8000
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|5600
|Batterityp
|Lite underhåll
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Drifttid (h)
|Max. 5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 7
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|8
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Svängradie (cm)
|181
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Tillåten totalvikt (kg)
|957
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2032-01-01
|Vikt utan tillbehör (kg)
|218
|Mått (L × B × H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Batteri
- Inbyggd laddare
- Sugramper, böjda
- Sidoskurdäck
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
- Parkeringshus
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri