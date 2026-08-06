Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90

Den åkbara kombiskurmaskinen B 150 R med sidoskurdäck, 90 cm arbetsbredd och skrapa av senaste generationen för optimala rengöringsresultat och en ytkapacitet på 7 200 m²/h.

Vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R imponerar i det dagliga arbetet tack vare sin omfattande standardutrustning. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet och eco!efficiency-läget bidrar alla till att spara resurser och utföra rengöringsuppgifter kostnadseffektivt. Auto-Fill-funktionen sparar tid vid påfyllning av den 150-liters färskvattentanken, medan det automatiska tankspolningssystemet förenklar rengöring av smutsvattentanken. Med planskur, en arbetsbredd på 90 cm och den nya, mycket robusta sugskrapan i pressgjuten aluminium kan maskinen rengöra upp till 7 200 m²/h vid en hastighet på 8 km/h. Ett dagsljus förbättrar sikten, och det extremt tåliga stötskyddet i stål skyddar både användare och maskin på ett tillförlitligt sätt. B 150 R är mycket enkel att använda tack vare sin stora färgdisplay med 30 språk och färgkodade reglage. Maskinen är utrustad med det patenterade KIK-nyckelsystemet, vilket möjliggör olika användarbehörigheter och därmed i stort sett eliminerar användarfel. En styrvinkelgivare bidrar till körsäkerheten, medan sidoskurhuvudet rengör ända ut i kanter och längs hinder.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borsthuvud med rondellteknik
  • Borstar och rondellhållare är lätta att byta.
  • Planborstar finns i olika hårdheter: mjuk, medium, hård och väldigt hård
  • Plandiskteknik, särskilt lämplig för släta golvtyper.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
  • Lätt att rengöra smutsvattentanken.
  • Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
  • Förbättrad hygien.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
  • Sparar rengöringsmedel.
  • Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
  • Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Enkel hantering
  • Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Elektrisk
Arbetsbredd, borste (mm) 900
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 150 / 150
Ytkapacitet (m²/h) 8000
Praktiskt ytframförande (m²/h) 5600
Batterityp Lite underhåll
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Drifttid (h) Max. 5
Uppladdningstid (h) cirka 7
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Körhastighet (km/h) 8
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Svängradie (cm) 181
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 67
Tillåten totalvikt (kg) 957
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2032-01-01
Vikt utan tillbehör (kg) 218
Mått (L × B × H) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Följande ingår

  • Planskur: 2 Del(ar)
  • Batteri
  • Inbyggd laddare
  • Sugramper, böjda
  • Sidoskurdäck
  • robust gjuten sugstång i aluminium
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Tanksköljningssystem
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
  • Typ av suglister: Linatex®
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Skurmaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Användningsområden
  • Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
  • Parkeringshus
  • För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
Tillbehör
Rengöringsmedel