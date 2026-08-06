Den kompakta och lättmanövrerade åkbara kombiskurmaskinen B 150 R kan uppnå en ytkapacitet på cirka 7 200 m² per timme vid golvrengöring. Det kraftfulla och underhållsfria gelbatteriet med en kapacitet på 240 Ah säkerställer långa driftstider. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet och eco!efficiency-läget bidrar till en ekonomisk förbrukning, och skurhuvudet med planskur och en arbetsbredd på 90 cm ger bästa möjliga rengöringsresultat. B 150 R är dessutom utrustad med robusta stötskydd, styrvinkelgivare och dagsljusbelysning för att skydda både användare och maskin. Maskinens reglage är färgkodade i gult och en stor display med 30 språk gör det enkelt att justera rengöringsparametrarna. För att i stort sett eliminera användarfel är det patenterade KIK-nyckelsystemet integrerat i maskinen, vilket möjliggör individuell tilldelning av åtkomsträttigheter. För att spara tid före och efter rengöringsarbetet har maskinen en Auto-Fill-funktion för snabb påfyllning av den 150-liters renvattentanken samt en spolpistol och ett automatiskt tankspolningssystem för rengöring av smutsvattentanken. Maskinen arbetar i en snabb takt på 8 km/h.