Den extremt kompakta batteridrivna åkbara kombiskurmaskinen B 150 R är en fullt utrustad golvrengöringsmaskin för ekonomisk grov- och underhållsrengöring av större ytor. Det nya borstvalshuvudet i aluminium med integrerad soplåda och DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel säkerställer enastående rengöringsresultat med minimal resursförbrukning. eco!efficiency-läget och det hastighetsberoende vattendoseringssystemet bidrar också till besparingar av vatten, rengöringsmedel och energi. Kärchers Auto-Fill-funktion för snabb påfyllning av den 150-liters renvattentanken ingår som standard. Dessutom medföljer en spolpistol och ett automatiskt tankspolningssystem för rengöring av smutsvattentanken. Enkelhet: B 150 R är utrustad med EASY Operation-vred, en stor färgdisplay med 30 språk, färgkodade reglage och det patenterade KIK-nyckelsystemet som förhindrar användarfel. Ett dagsljus, en styrvinkelgivare och ett robust stålskydd ökar säkerheten för både användaren och maskinen.