Skurmaskin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85
Med ett nytt aluminiumborstvalshuvud med integrerad soplåda och två borstvalsar uppnår vår åkbara kombiskurmaskin B 150 R med 150 liters tankar en ytkapacitet på upp till 6 800 m²/h.
Den extremt kompakta batteridrivna åkbara kombiskurmaskinen B 150 R är en fullt utrustad golvrengöringsmaskin för ekonomisk grov- och underhållsrengöring av större ytor. Det nya borstvalshuvudet i aluminium med integrerad soplåda och DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel säkerställer enastående rengöringsresultat med minimal resursförbrukning. eco!efficiency-läget och det hastighetsberoende vattendoseringssystemet bidrar också till besparingar av vatten, rengöringsmedel och energi. Kärchers Auto-Fill-funktion för snabb påfyllning av den 150-liters renvattentanken ingår som standard. Dessutom medföljer en spolpistol och ett automatiskt tankspolningssystem för rengöring av smutsvattentanken. Enkelhet: B 150 R är utrustad med EASY Operation-vred, en stor färgdisplay med 30 språk, färgkodade reglage och det patenterade KIK-nyckelsystemet som förhindrar användarfel. Ett dagsljus, en styrvinkelgivare och ett robust stålskydd ökar säkerheten för både användaren och maskinen.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
- Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
- Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- 40 % längre drifttid per batteriladdning.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
- Lätt att rengöra smutsvattentanken.
- Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
- Förbättrad hygien.
Stor färgskärm
- Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
- Möjlighet till snabba och enkla ändringar av inställningar.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Elektrisk
|Arbetsbredd, borste (mm)
|850
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1180 - 1180
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|150 / 150
|Ytkapacitet (m²/h)
|6800
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|4760
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Drifttid (h)
|Max. 5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 7
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|8
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180 - 1300
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|94
|Svängradie (cm)
|181
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Anslutningseffekt (W)
|upp till 2600
|Tillåten totalvikt (kg)
|957
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2032-01-01
|Vikt utan tillbehör (kg)
|218
|Mått (L × B × H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri
- Inbyggd laddare
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
- Parkeringshus
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri