Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 220 R med ett långlivat 240 Ah-batteri, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning imponerar med en ytkapacitet på drygt 9 000 m² per timme. Det 90 cm breda skurhuvudet med planskur i kombination med vårt resurssnåla DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läge, hastighetsberoende vattendosering samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium ger bästa möjliga rengöringsresultat. Litiumjonbatterierna, som levereras med lång tillverkargaranti, gör användningen bekymmersfri: inget batteribyte krävs under maskinens livslängd. De har snabb- och mellanladdningsfunktioner, säker hantering och ger bästa möjliga TCO (Total Cost of Ownership). Med Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 220-liters tankarna för ren- och smutsvatten snabbt fyllas och rengöras – vilket sparar tid och ökar bekvämligheten. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger effektivt användarfel genom individuella åtkomsträttigheter. Maskinen har en arbetshastighet på 10 km/h och är utrustad med styrvinkelgivare för ökad säkerhet och kontroll.