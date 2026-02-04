Den batteridrivna åkbara kombiskurmaskinen B 220 R imponerar med sin smidiga användning, optimala rengöringsresultat och bekväma hantering. Den har en kompakt design och är mycket lättmanövrerad, medan det 85 cm breda borstvalshuvudet med försopande enhet och den utmärkta sugeffekten från den nya sugskrapan i helgjuten aluminium gör rent effektivt. Maskinen har en ytkapacitet på 8 500 m²/h. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel säkerställer att värdefulla resurser används sparsamt. Det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet sparar dessutom både vatten och rengöringsmedel. Innan rengöringen påbörjas möjliggör Auto-Fill-funktionen en snabb påfyllning av den 220-liters färskvattentanken. Efteråt gör det automatiska tankspolningssystemet det enkelt att rengöra smutsvattentanken. Det smarta EASY Operation-vredet, färgkodade reglage, den stora färgdisplayen med 30 språk och styrvinkelgivaren gör maskinen mycket enkel att använda. Dessutom bidrar ett tydligt dagsljus och ett robust stötskydd i stål till att skydda både användaren och maskinen.