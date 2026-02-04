Skurmaskin B 220 R Bp Pack DOSE +SB+240Ah Wet+Ri+R85
Utrustad med en 220 liters tank och DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel för maximal ekonomi: vår batteridrivna åkbara kombiskurmaskin B 220 R med en arbetshastighet på 10 km/h.
Den batteridrivna åkbara kombiskurmaskinen B 220 R imponerar med sin smidiga användning, optimala rengöringsresultat och bekväma hantering. Den har en kompakt design och är mycket lättmanövrerad, medan det 85 cm breda borstvalshuvudet med försopande enhet och den utmärkta sugeffekten från den nya sugskrapan i helgjuten aluminium gör rent effektivt. Maskinen har en ytkapacitet på 8 500 m²/h. DOSE-doseringssystemet för rengöringsmedel säkerställer att värdefulla resurser används sparsamt. Det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet sparar dessutom både vatten och rengöringsmedel. Innan rengöringen påbörjas möjliggör Auto-Fill-funktionen en snabb påfyllning av den 220-liters färskvattentanken. Efteråt gör det automatiska tankspolningssystemet det enkelt att rengöra smutsvattentanken. Det smarta EASY Operation-vredet, färgkodade reglage, den stora färgdisplayen med 30 språk och styrvinkelgivaren gör maskinen mycket enkel att använda. Dessutom bidrar ett tydligt dagsljus och ett robust stötskydd i stål till att skydda både användaren och maskinen.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
- Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
- Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- 40 % längre drifttid per batteriladdning.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Med "DOSE" kemdoseringssystem
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Tanksköljningssystem
- Lätt att rengöra smutsvattentanken.
- Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
- Förbättrad hygien.
Stor färgskärm
- Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Elektrisk
|Arbetsbredd, borste (mm)
|850 - 850
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1180 - 1180
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|220 / 220
|Ytkapacitet (m²/h)
|8500
|Batterityp
|Lite underhåll
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Drifttid (h)
|Max. 5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 7
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|10
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1300
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|97
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67 - 67
|Anslutningseffekt (W)
|upp till 2600
|Tillåten totalvikt (kg)
|994
|Vikt utan tillbehör (kg)
|230
|Mått (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Sugramper, böjda
- Sidoborstar
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Videos
Användningsområden
- För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
- Parkeringshus
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri