Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 220 R med långlivade 240 Ah litiumjonbatterier, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning imponerar med en ytkapacitet på drygt 8 500 m² per timme. Optimala rengöringsresultat säkerställs av det 85 cm breda borstvalshuvudet i helgjuten aluminium med försopande funktion, dubbla sidoborstar som samlar upp smuts utanför skurbredden, vårt DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läget, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium. Litiumjonbatterierna, som levereras med lång tillverkargaranti, gör användningen problemfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd. De erbjuder snabb- och mellanladdningsfunktioner, säker hantering och marknadens bästa totala ägandekostnad (TCO). Tack vare Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 220-liters tankarna för ren- och smutsvatten fyllas och rengöras snabbt och smidigt. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger användarfel genom att tilldela individuella åtkomsträttigheter. Med en arbetshastighet på 10 km/h och styrvinkelgivare är B 220 R både snabb, säker och effektiv i drift.