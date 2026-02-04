Skurmaskin B 220 R Bp Pack DOSE +SB+240AhLi+RI+beac+R85

Ett borstvalshuvud med en arbetsbredd på 85 cm, en sidoborste och en aluminiumskrapa är standard. Imponerande ytkapacitet på 8 500 m²/h och en arbetshastighet på 10 km/h.

Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 220 R med långlivade 240 Ah litiumjonbatterier, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning imponerar med en ytkapacitet på drygt 8 500 m² per timme. Optimala rengöringsresultat säkerställs av det 85 cm breda borstvalshuvudet i helgjuten aluminium med försopande funktion, dubbla sidoborstar som samlar upp smuts utanför skurbredden, vårt DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läget, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium. Litiumjonbatterierna, som levereras med lång tillverkargaranti, gör användningen problemfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd. De erbjuder snabb- och mellanladdningsfunktioner, säker hantering och marknadens bästa totala ägandekostnad (TCO). Tack vare Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 220-liters tankarna för ren- och smutsvatten fyllas och rengöras snabbt och smidigt. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger användarfel genom att tilldela individuella åtkomsträttigheter. Med en arbetshastighet på 10 km/h och styrvinkelgivare är B 220 R både snabb, säker och effektiv i drift.

Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
  • Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
  • Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
  • Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
  • Lätt att rengöra smutsvattentanken.
  • Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
  • Förbättrad hygien.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
  • Sparar rengöringsmedel.
  • Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
  • Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Enkel hantering
  • Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Elektrisk
Arbetsbredd, borste (mm) 850 - 850
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 220 / 220
Ytkapacitet (m²/h) 8500
Praktiskt ytframförande (m²/h) 5950
Batterityp Li-Ion
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Drifttid (h) Max. 5
Uppladdningstid (h) cirka 7
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Körhastighet (km/h) 10
Max. lutning (%) 10
Borstens rotationshastighet (varv/min) 1300
Svängradie (cm) 181
Vattenförbrukning (l/min) Max. 7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 67 - 67
Tillåten totalvikt (kg) 994
Vikt utan tillbehör (kg) 230
Mått (L × B × H) (mm) 1925 x 909 x 1420

Följande ingår

  • Borstvals: 2 Del(ar)
  • Batteri och inbyggd laddare medföljer
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramper, böjda
  • Sidoborstar
  • robust gjuten sugstång i aluminium
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Tanksköljningssystem
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Integrerad sopmekanism
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • Renvatten indikator: Genom vattentryck
  • standard körljus för dagtid
  • dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
  • Typ av suglister: Linatex®
  • robust främre stötfångare
  • med hastighetsberoende vattendosering
  • programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Videos
Användningsområden
  • För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
  • Parkeringshus
  • För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
Tillbehör
Rengöringsmedel