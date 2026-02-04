Skurmaskin B 220 R Bp Pack DOSE +SB+240AhLi+RI+beac+R85
Ett borstvalshuvud med en arbetsbredd på 85 cm, en sidoborste och en aluminiumskrapa är standard. Imponerande ytkapacitet på 8 500 m²/h och en arbetshastighet på 10 km/h.
Den högutrustade åkbara kombiskurmaskinen B 220 R med långlivade 240 Ah litiumjonbatterier, integrerad batteriladdare och dagsljusbelysning imponerar med en ytkapacitet på drygt 8 500 m² per timme. Optimala rengöringsresultat säkerställs av det 85 cm breda borstvalshuvudet i helgjuten aluminium med försopande funktion, dubbla sidoborstar som samlar upp smuts utanför skurbredden, vårt DOSE-doseringssystem för rengöringsmedel, eco!efficiency-läget, det hastighetsanpassade vattendoseringssystemet samt den kraftfulla och robusta sugskrapan i aluminium. Litiumjonbatterierna, som levereras med lång tillverkargaranti, gör användningen problemfri: inget batteribyte behövs under maskinens livslängd. De erbjuder snabb- och mellanladdningsfunktioner, säker hantering och marknadens bästa totala ägandekostnad (TCO). Tack vare Auto-Fill-funktionen och det automatiska tankspolningssystemet kan de två 220-liters tankarna för ren- och smutsvatten fyllas och rengöras snabbt och smidigt. Det patenterade KIK-nyckelsystemet förebygger användarfel genom att tilldela individuella åtkomsträttigheter. Med en arbetshastighet på 10 km/h och styrvinkelgivare är B 220 R både snabb, säker och effektiv i drift.
Egenskaper och fördelar
Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Tanksköljningssystem
- Lätt att rengöra smutsvattentanken.
- Vattenbesparingar på upp till 70 % jämfört med rengöring med vanlig vattenslang.
- Förbättrad hygien.
Med "DOSE" kemdoseringssystem
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Elektrisk
|Arbetsbredd, borste (mm)
|850 - 850
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1180 - 1180
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|220 / 220
|Ytkapacitet (m²/h)
|8500
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|5950
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Drifttid (h)
|Max. 5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 7
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|10
|Max. lutning (%)
|10
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1300
|Svängradie (cm)
|181
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 7
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67 - 67
|Tillåten totalvikt (kg)
|994
|Vikt utan tillbehör (kg)
|230
|Mått (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- Sidoborstar
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- standard körljus för dagtid
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- robust främre stötfångare
- med hastighetsberoende vattendosering
- programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
- Parkeringshus
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri