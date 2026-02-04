Skurmaskin B 260 RI Bp Pack Dose+D100

Kraftfullt batteri, högpresterande batteriladdare, planskurhuvud med 100 cm arbetsbredd: den åkbara skurmaskinen B 260 RI Bp Pack för tuffa industriella tillämpningar.

Den robusta åkbara skurmaskinen B 260 RI Bp Pack kan användas för ett brett spektrum av rengöringsapplikationer tack vare dess 260 liters ren- och smutsvattentank, inklusive DOSE-rengöringsmedelsdoseringssystemet som sparar resurser, den tidsbesparande auto-fyllningsfunktionen och det manuella tankspolningssystemet för rengöring. Konstruerad för tuffa industriella förhållanden och levereras med en arbetslampa och ett 630 Ah våtbatteri tillsammans med rätt laddare, imponerar den med det nyutvecklade borstvalsskurhuvud, som sparar tid och minskar risken för ett stopp i sugskrapan tack vare den optimerade, integrerade sopfunktionen som eliminerar behovet av manuell förstädning. Suggummit har också nyutvecklats och optimerats med avseende på luftflöde och presterar fantastiskt med de två slitfria EC-turbinerna för enastående vakuumresultat. Dess arbetsbredd på 100 cm och körhastighet på upp till 10 km/h möjliggör hög prestanda på en stor yta på kort tid. Styrningsvinkelsensorn säkerställer maximal säkerhet runt kurvor genom att bromsa för att sänka hastigheten om maskinen är för snabb. Dessutom optimeras vattenmängden som läggs ut automatiskt vid körning i kurvor.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin B 260 RI Bp Pack Dose+D100: 10 km/h i körhastighet
10 km/h i körhastighet
Möjliggör en hög avverkningsgrad och nivå av användning Styrvinkelsensorn fungerar som en säkerhet vid tvära svängar Automatisk inbromsning om hastigheten är för hög vid svängar
Skurmaskin B 260 RI Bp Pack Dose+D100: Inkluderar två sugturbiner som standard
Inkluderar två sugturbiner som standard
Perfekt sugresultat på alla typer a ytor Slitagefria EC turbiner Optimerat luftflöde med den nyutvecklade sugrampen
Skurmaskin B 260 RI Bp Pack Dose+D100: Helgjuten sugramp för industriell användning
Helgjuten sugramp för industriell användning
Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat. Snabbt och enkelt utbyte av suglister. Robust hållare som undviker hinder
Intelligent dosering av rengöringsmedel, DOSE
  • Sparar rengöringsmedel.
  • Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
  • Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Innovativt KIK-System
  • Bättre skydd mot handhavandefel.
  • Lägre servicekostnader.
  • Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Stor färgskärm
  • Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
  • Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Energibesparande eco!efficiency-läge
  • Minskad strömförbrukning.
  • 40 % längre drifttid per batteriladdning.
  • Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivmotor
Arbetsbredd, borste (cm) 100
Arbetsbredd, dammsugning ( ) 114
Ren-/smutsvattenbehållare ( ) 260 / 260
Ytkapacitet (m²/h) Max. 10000
Praktiskt ytframförande (m²) 7000
Batterityp Lite underhåll
Batteri (V/Ah) 36 / 630
Drifttid (h) Max. 5
Uppladdningstid (h) cirka 12
Körhastighet (km/h) Max. 10
Max. lutning (%) Max. 15
Borstens rotationshastighet (varv/min) 140
Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²) 130 / 42
Svängradie (cm) 212
Vattenförbrukning (l/min) Max. 9
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Tillåten totalvikt (kg) 1840
Vikt utan tillbehör (kg) 1380
Mått (L × B × H) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Följande ingår

  • Planskur: 2 Del(ar)
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramper, böjda
  • doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem

Standardutrustning

  • Autofill-system
  • Tanksköljningssystem
  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • DOSE
  • Parkeringsbroms
  • Justerbart styrhjul
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • standard körljus för dagtid
  • Typ av suglister: Linatex®
  • Kärcher färg- och driftkoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
  • Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
  • hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
  • elektrisk och mekanisk flottörbrytare
  • Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
  • Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
