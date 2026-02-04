Skurmaskin B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Kraftfullt batteri, högpresterande batteriladdare, borstvalshuvud med 100 cm arbetsbredd, sidborstar: den åkbara skurmaskinen B 260 RI Bp Pack för tuffa industriella tillämpningar.
Den robusta åkbara skurmaskinen B 260 RI Bp Pack kan användas för ett brett spektrum av rengöringsapplikationer tack vare dess 260 liters ren- och smutsvattentank, inklusive DOSE-rengöringsmedelsdoseringssystemet som sparar resurser, den tidsbesparande auto-fyllningsfunktionen och det manuella tankspolningssystemet för rengöring. Konstruerad för tuffa industriella förhållanden och levereras med en arbetslampa och ett 630 Ah våtbatteri tillsammans med rätt laddare, imponerar den med det nyutvecklade borstvalsskurhuvud, som sparar tid och minskar risken för ett stopp i sugskrapan tack vare den optimerade, integrerade sopfunktionen som eliminerar behovet av manuell förstädning. Suggummit har också nyutvecklats och optimerats med avseende på luftflöde och presterar fantastiskt med de två slitfria EC-turbinerna för enastående vakuumresultat. Dess arbetsbredd på 100 cm och körhastighet på upp till 10 km/h möjliggör hög prestanda på en stor yta på kort tid. Styrningsvinkelsensorn säkerställer maximal säkerhet runt kurvor genom att bromsa för att sänka hastigheten om maskinen är för snabb. Dessutom optimeras vattenmängden som läggs ut automatiskt vid körning i kurvor.
Egenskaper och fördelar
Nyutvecklat borstvalsskurhuvudMycket förbättrat sopresultat och förebyggande av stopp i sugskrapan Borstvalsarna kan bytas inom ett par sekunder utan behov av verktyg Utmärkta rengöringsresultat
10 km/h i körhastighetMöjliggör en hög avverkningsgrad och nivå av användning Styrvinkelsensorn fungerar som en säkerhet vid tvära svängar Automatisk inbromsning om hastigheten är för hög vid svängar
Inkluderar två sugturbiner som standardPerfekt sugresultat på alla typer a ytor Slitagefria EC turbiner Optimerat luftflöde med den nyutvecklade sugrampen
Helgjuten sugramp för industriell användning
- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Robust hållare som undviker hinder
Intelligent dosering av rengöringsmedel, DOSE
- Sparar rengöringsmedel.
- Exakt och enhetlig dosering (justerbar mellan 0-3%)
- Renvattentanken behöver inte tömmas vid byte av rengöringsmedel.
Innovativt KIK-System
- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.
Stor färgskärm
- Logiskt strukturerad visning av det innevarande programmet.
- Lättare att använda och kortare inlärningskurva.
Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Minskad strömförbrukning.
- 40 % längre drifttid per batteriladdning.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (cm)
|100
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1220
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1220
|Arbetsbredd, dammsugning (cm)
|114
|Ren-/smutsvattenbehållare ( )
|260 / 260
|Avfallsbehållare (l)
|26
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 10000
|Praktiskt ytframförande (m²)
|7000
|Batterityp
|Lite underhåll
|Batteri (V/Ah)
|36 / 630
|Drifttid (h)
|Max. 5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 12
|Körhastighet (km/h)
|Max. 10
|Max. lutning (%)
|Max. 15
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1250
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Svängradie (cm)
|212
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 9
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Tillåten totalvikt (kg)
|1840
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1430
|Mått (L × B × H) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- Sidoborstar
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- Autofill-system
- Tanksköljningssystem
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- DOSE
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Justerbart styrhjul
- Sopfunktion
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- standard körljus för dagtid
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri