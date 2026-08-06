Skurmaskin B 300 R I Diesel

Kraftfull kombination av kombiskurmaskin och sopmaskin: den dieseldrivna åkbara kombinationsmaskinen B 300 R I Diesel. Med sidoborsta för att göra rent hela vägen upp till väggar och kanter.

Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att använda och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av stora ytor och medger sopning och skurdammsugning i ett enda moment. En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack varje den höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredder till runt 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen upp till väggar och kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m² per timme.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin B 300 R I Diesel: Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
Dubbel produktivitet för människa och maskin. Halverar timmarna som arbetas. Försopning ej nödvändigt.
Skurmaskin B 300 R I Diesel: Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
Bekvämt för operatören. Ingen direkt kontakt med smutsen. Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Skurmaskin B 300 R I Diesel: Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
Utökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm. Ger ytkapacitet på över 16 000 m²/h. Skyddar maskiner och föremål.
Upphöjd körposition
  • Väldigt god sikt över ytorna som ska rengöras.
  • Smidig hantering.
Ram i solitt stål
  • Robust maskin som även är lämplig för tyngre arbetsuppgifter.
Böjda sugramper
  • Väldigt god uppsugning, även i skarpa svängar.
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor
  • Långa oavbrutna arbetsperioder.
  • Självständig rengöring.
  • Flexibel rengöring.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Arbetsbredd, borste (mm) 1045 - 1400
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1755
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1440
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 300 / 300
Avfallsbehållare (l) 180
Ytkapacitet (m²/h) 16550
Praktiskt ytframförande (m²/h) 12400
Batterityp Startbatteri
Batteri (V/Ah) 12 / 80
Max. lutning (%) 12
Borstens rotationshastighet (varv/min) 460
Borstens tryck mot underlaget (kg) 25 - 150
Vattenförbrukning (l/min) Max. 12
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 92
Mått (L × B × H) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Följande ingår

  • Borstvals: 2 Del(ar)
  • Sugramper, böjda
  • Sidoborstar

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Parkeringsbroms
  • Integrerad sopmekanism
  • Sopfunktion
  • 2-tanksystem
Skurmaskin B 300 R I Diesel
Skurmaskin B 300 R I Diesel
Skurmaskin B 300 R I Diesel
Skurmaskin B 300 R I Diesel
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Användningsområden
  • Parkeringshus
  • Även för tillämpningar i öppna hallar, externa lager, lastkajer och på byggarbetsplatser
  • För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar
  • Den är även idealiskt lämpad för logistikverksamheter, t.ex. för att rengöra lager
  • Detaljhandel
Tillbehör
Rengöringsmedel