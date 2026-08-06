Skurmaskin B 300 R I Diesel
Kraftfull kombination av kombiskurmaskin och sopmaskin: den dieseldrivna åkbara kombinationsmaskinen B 300 R I Diesel. Med sidoborsta för att göra rent hela vägen upp till väggar och kanter.
Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att använda och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av stora ytor och medger sopning och skurdammsugning i ett enda moment. En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack varje den höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredder till runt 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen upp till väggar och kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m² per timme.
Egenskaper och fördelar
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmomentDubbel produktivitet för människa och maskin. Halverar timmarna som arbetas. Försopning ej nödvändigt.
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållarenBekvämt för operatören. Ingen direkt kontakt med smutsen. Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinenUtökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm. Ger ytkapacitet på över 16 000 m²/h. Skyddar maskiner och föremål.
Upphöjd körposition
- Väldigt god sikt över ytorna som ska rengöras.
- Smidig hantering.
Ram i solitt stål
- Robust maskin som även är lämplig för tyngre arbetsuppgifter.
Böjda sugramper
- Väldigt god uppsugning, även i skarpa svängar.
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor
- Långa oavbrutna arbetsperioder.
- Självständig rengöring.
- Flexibel rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Arbetsbredd, borste (mm)
|1045 - 1400
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1755
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1440
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|300 / 300
|Avfallsbehållare (l)
|180
|Ytkapacitet (m²/h)
|16550
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|12400
|Batterityp
|Startbatteri
|Batteri (V/Ah)
|12 / 80
|Max. lutning (%)
|12
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|460
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|25 - 150
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|92
|Mått (L × B × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Sugramper, böjda
- Sidoborstar
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Sopfunktion
- 2-tanksystem
Videos
Användningsområden
- Parkeringshus
- Även för tillämpningar i öppna hallar, externa lager, lastkajer och på byggarbetsplatser
- För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar
- Den är även idealiskt lämpad för logistikverksamheter, t.ex. för att rengöra lager
- Detaljhandel