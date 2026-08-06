Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att använda och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av stora ytor och medger sopning och skurdammsugning i ett enda moment. En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack varje den höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredder till runt 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen upp till väggar och kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m² per timme.