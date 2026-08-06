Skurmaskin B 300 R I Diesel
Den dieseldrivna åkbara kombinationsmaskinen B 300 R I Diesel med sidoskrubbningsdäck sopar och skurar i ett enda moment. För underhåll och djuprengöring av stora ytor.
Sidoskrubbningsdäcket som sitter monterat på höger sida av vår åkbara kombinationsmaskin B 300 RI Diesel, en extra stor borstvals och en 300 liter stor vattenbehållare gör maskinen perfekt för grundlig rengöring av stora ytor. Den breda och kurvade sugrampen ger en fantastisk sugeffekt medan en hög behållartömning garanterar lätt och praktisk hantering av avfallet. Sidoskrubbningsdäcket är fjädrande för att undvika potentiella skador till följd av kollisioner. Det utökar arbetsbredden till 1 300 mm och möjliggör dessutom rengöring hela vägen upp till väggar och kanter. Denna dieseldrivna maskin möjliggör tidsbesparande skurdammsugning och sopning i ett enda moment, är extremt robust och därmed också lämplig för de tuffaste jobben. Användaren drar även fördelar av den upphöjda sätespositionen samt enkel och smidig hantering.
Egenskaper och fördelar
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmomentDubbel produktivitet för människa och maskin. Halverar timmarna som arbetas. Försopning ej nödvändigt.
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållarenBekvämt för operatören. Ingen direkt kontakt med smutsen. Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinenUtökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm. Ger ytkapacitet på över 16 000 m²/h. Skyddar maskiner och föremål.
Upphöjd körposition
- Väldigt god sikt över ytorna som ska rengöras.
- Smidig hantering.
Ram i solitt stål
- Robust maskin som även är lämplig för tyngre arbetsuppgifter.
Böjda sugramper
- Väldigt god uppsugning, även i skarpa svängar.
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor
- Långa oavbrutna arbetsperioder.
- Självständig rengöring.
- Flexibel rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Arbetsbredd, borste (mm)
|1045 - 1350
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1755
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1440
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|300 / 300
|Avfallsbehållare (l)
|180
|Ytkapacitet (m²/h)
|16550
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|12400
|Batterityp
|Startbatteri
|Batteri (V/Ah)
|12 / 80
|Max. lutning (%)
|12
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|460
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|25 - 150
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|92
|Mått (L × B × H) (mm)
|2400 x 1570 x 1860
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Sugramper, böjda
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Sopfunktion
- 2-tanksystem
Videos
Användningsområden
- Parkeringshus
- Även för tillämpningar i öppna hallar, externa lager, lastkajer och på byggarbetsplatser
- För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar
- Den är även idealiskt lämpad för logistikverksamheter, t.ex. för att rengöra lager
- Detaljhandel