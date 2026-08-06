Skurmaskin B 300 R I Diesel

Den dieseldrivna åkbara kombinationsmaskinen B 300 R I Diesel med sidoskrubbningsdäck sopar och skurar i ett enda moment. För underhåll och djuprengöring av stora ytor.

Sidoskrubbningsdäcket som sitter monterat på höger sida av vår åkbara kombinationsmaskin B 300 RI Diesel, en extra stor borstvals och en 300 liter stor vattenbehållare gör maskinen perfekt för grundlig rengöring av stora ytor. Den breda och kurvade sugrampen ger en fantastisk sugeffekt medan en hög behållartömning garanterar lätt och praktisk hantering av avfallet. Sidoskrubbningsdäcket är fjädrande för att undvika potentiella skador till följd av kollisioner. Det utökar arbetsbredden till 1 300 mm och möjliggör dessutom rengöring hela vägen upp till väggar och kanter. Denna dieseldrivna maskin möjliggör tidsbesparande skurdammsugning och sopning i ett enda moment, är extremt robust och därmed också lämplig för de tuffaste jobben. Användaren drar även fördelar av den upphöjda sätespositionen samt enkel och smidig hantering.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin B 300 R I Diesel: Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
Dubbel produktivitet för människa och maskin. Halverar timmarna som arbetas. Försopning ej nödvändigt.
Skurmaskin B 300 R I Diesel: Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
Bekvämt för operatören. Ingen direkt kontakt med smutsen. Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Skurmaskin B 300 R I Diesel: Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
Utökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm. Ger ytkapacitet på över 16 000 m²/h. Skyddar maskiner och föremål.
Upphöjd körposition
  • Väldigt god sikt över ytorna som ska rengöras.
  • Smidig hantering.
Ram i solitt stål
  • Robust maskin som även är lämplig för tyngre arbetsuppgifter.
Böjda sugramper
  • Väldigt god uppsugning, även i skarpa svängar.
Bränslesnål, dieseldriven förbränningsmotor
  • Långa oavbrutna arbetsperioder.
  • Självständig rengöring.
  • Flexibel rengöring.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Arbetsbredd, borste (mm) 1045 - 1350
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1755
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1440
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 300 / 300
Avfallsbehållare (l) 180
Ytkapacitet (m²/h) 16550
Praktiskt ytframförande (m²/h) 12400
Batterityp Startbatteri
Batteri (V/Ah) 12 / 80
Max. lutning (%) 12
Borstens rotationshastighet (varv/min) 460
Borstens tryck mot underlaget (kg) 25 - 150
Vattenförbrukning (l/min) Max. 12
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 92
Mått (L × B × H) (mm) 2400 x 1570 x 1860

Följande ingår

  • Borstvals: 2 Del(ar)
  • Sugramper, böjda

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Parkeringsbroms
  • Integrerad sopmekanism
  • Sopfunktion
  • 2-tanksystem
Skurmaskin B 300 R I Diesel
Skurmaskin B 300 R I Diesel
Skurmaskin B 300 R I Diesel
Skurmaskin B 300 R I Diesel
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Användningsområden
  • Parkeringshus
  • Även för tillämpningar i öppna hallar, externa lager, lastkajer och på byggarbetsplatser
  • För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar
  • Den är även idealiskt lämpad för logistikverksamheter, t.ex. för att rengöra lager
  • Detaljhandel
Tillbehör
Rengöringsmedel