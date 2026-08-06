Sidoskrubbningsdäcket som sitter monterat på höger sida av vår åkbara kombinationsmaskin B 300 RI Diesel, en extra stor borstvals och en 300 liter stor vattenbehållare gör maskinen perfekt för grundlig rengöring av stora ytor. Den breda och kurvade sugrampen ger en fantastisk sugeffekt medan en hög behållartömning garanterar lätt och praktisk hantering av avfallet. Sidoskrubbningsdäcket är fjädrande för att undvika potentiella skador till följd av kollisioner. Det utökar arbetsbredden till 1 300 mm och möjliggör dessutom rengöring hela vägen upp till väggar och kanter. Denna dieseldrivna maskin möjliggör tidsbesparande skurdammsugning och sopning i ett enda moment, är extremt robust och därmed också lämplig för de tuffaste jobben. Användaren drar även fördelar av den upphöjda sätespositionen samt enkel och smidig hantering.