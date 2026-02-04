Skurmaskin B 300 RI Bp Pack + SB
Miljövänlig och effektiv: B 300 RI Bp har noll utsläpp och 300 liter ren- och smutsvattentank och sopar samt skurar i samma moment. Batteri och laddare ingår.
Med noll utsläpp arbetar den kombinerade sop och skurmaskinen B 300 RI Bp med en arbetsbredd på 1350 millimeter tack vare den extra sopborsten som ingår i denna specifika konfigurationen. Maskinen är effektiv för djuprengöring och underhållsrengöring av stora ytor och kan rengöra ända intill väggar och föremål. Två stora borstvalsar, en 300-liters tankvolym och en bastant, böjd sugramp levererar en avverkningsgrad på hela 14'000 m² per timma vilket ger användare stora tidsbesparingar tack vare att maskinen effektivt kan såväl sopa som skura i ett och samma moment. Det uppsopade skräpet töms enkelt tack vare maskinens högtömmande funktion. Maskinen är konstruerad med en solid stålram och passar därför riktigt krävande uppdrag. I maskinen ingår ett 36V, 805Ah syrabatteri samt tillhörande laddare.
Egenskaper och fördelar
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
- Dubbel produktivitet för människa och maskin.
- Halverar timmarna som arbetas.
- Försopning ej nödvändigt.
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
- Bekvämt för operatören.
- Ingen direkt kontakt med smutsen.
- Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
- Utökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm.
- Skyddar maskiner och föremål.
- Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd
Batteridrift med noll utsläpp
- Tyst rengöring
- Skyddar både hälsa och miljö
- Upp till 40'000 m² per laddning
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Arbetsbredd, borste (mm)
|1045 - 1350
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1755
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1440
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|300 / 300
|Avfallsbehållare (l)
|180
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 14000
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|10500
|Batteri (V/Ah)
|36 / 805
|Drifttid (h)
|cirka 4
|Uppladdningstid (h)
|cirka 11
|Max. lutning (%)
|12
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|460
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|25 - 150
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 12
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- Sidoborstar
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Sopfunktion
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- standard körljus för dagtid
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
Användningsområden
- För invändig rengöring av containrar och tankar inom transport- och logistiksektorn samt inom jordbruket, livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin.
- För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar