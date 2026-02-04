Med noll utsläpp arbetar den kombinerade sop och skurmaskinen B 300 RI Bp med en arbetsbredd på 1350 millimeter tack vare den extra sopborsten som ingår i denna specifika konfigurationen. Maskinen är effektiv för djuprengöring och underhållsrengöring av stora ytor och kan rengöra ända intill väggar och föremål. Två stora borstvalsar, en 300-liters tankvolym och en bastant, böjd sugramp levererar en avverkningsgrad på hela 14'000 m² per timma vilket ger användare stora tidsbesparingar tack vare att maskinen effektivt kan såväl sopa som skura i ett och samma moment. Det uppsopade skräpet töms enkelt tack vare maskinens högtömmande funktion. Maskinen är konstruerad med en solid stålram och passar därför riktigt krävande uppdrag. I maskinen ingår ett 36V, 805Ah syrabatteri samt tillhörande laddare.