Miljövänlig och effektiv: B 300 RI Bp har noll utsläpp och 300 liter ren- och smutsvattentank och sopar samt skurar i samma moment. Batteri och laddare ingår.

Med noll utsläpp arbetar den kombinerade sop och skurmaskinen B 300 RI Bp med en arbetsbredd på 1350 millimeter tack vare den extra sopborsten som ingår i denna specifika konfigurationen. Maskinen är effektiv för djuprengöring och underhållsrengöring av stora ytor och kan rengöra ända intill väggar och föremål. Två stora borstvalsar, en 300-liters tankvolym och en bastant, böjd sugramp levererar en avverkningsgrad på hela 14'000 m² per timma vilket ger användare stora tidsbesparingar tack vare att maskinen effektivt kan såväl sopa som skura i ett och samma moment. Det uppsopade skräpet töms enkelt tack vare maskinens högtömmande funktion. Maskinen är konstruerad med en solid stålram och passar därför riktigt krävande uppdrag. I maskinen ingår ett 36V, 805Ah syrabatteri samt tillhörande laddare.

Egenskaper och fördelar
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
  • Dubbel produktivitet för människa och maskin.
  • Halverar timmarna som arbetas.
  • Försopning ej nödvändigt.
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
  • Bekvämt för operatören.
  • Ingen direkt kontakt med smutsen.
  • Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
  • Utökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm.
  • Skyddar maskiner och föremål.
  • Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd
Batteridrift med noll utsläpp
  • Tyst rengöring
  • Skyddar både hälsa och miljö
  • Upp till 40'000 m² per laddning
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Arbetsbredd, borste (mm) 1045 - 1350
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1755
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 1440
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 300 / 300
Avfallsbehållare (l) 180
Ytkapacitet (m²/h) Max. 14000
Praktiskt ytframförande (m²/h) 10500
Batteri (V/Ah) 36 / 805
Drifttid (h) cirka 4
Uppladdningstid (h) cirka 11
Max. lutning (%) 12
Borstens rotationshastighet (varv/min) 460
Borstens tryck mot underlaget (kg) 25 - 150
Vattenförbrukning (l/min) Max. 12

Följande ingår

  • Borstvals: 2 Del(ar)
  • Batteri och laddare ingår
  • Sugramper, böjda
  • Sidoborstar

Standardutrustning

  • Kraftfull drivning
  • Automatisk vattenavstängning
  • Parkeringsbroms
  • Integrerad sopmekanism
  • Sopfunktion
  • Magnetventil
  • 2-tanksystem
  • standard körljus för dagtid
  • Typ av suglister: Linatex®
  • Kärcher färg- och driftkoncept
Användningsområden
  • För invändig rengöring av containrar och tankar inom transport- och logistiksektorn samt inom jordbruket, livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin.
  • För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar
Tillbehör
