Skurmaskin B 300 RI Bp Pack + SD
Miljövänlig och effektiv: B 300 RI Bp har noll utsläpp och 300 liter ren- och smutsvattentank och sopar samt skurar i samma moment. Batteri och laddare ingår.
Med noll utsläpp arbetar den kombinerade sop och skurmaskinen B 300 RI Bp effektivt med djuprengöring och underhållsrengöring av stora ytor och kan rengöra ända intill väggar och föremål. Två stora borstvalsar, en 300-liters tankvolym och en bastant, böjd sugramp levererar en avverkningsgrad på hela 14'000 m² per timma vilket ger användare stora tidsbesparingar tack vare att maskinen effektivt kan såväl sopa som skura i ett och samma moment. Den här konfigurationen inkluderar ett sidoskurdäck på maskinens högra sida som är fjäderbelastat vilket ger ett kollisionsskydd och skurning med vatten ända intill kant. Det uppsopade skräpet töms enkelt tack vare maskinens högtömmande funktion. Maskinen är konstruerad med en solid stålram och passar därför riktigt krävande uppdrag. I maskinen ingår ett 36V, 805Ah syrabatteri samt tillhörande laddare.
Egenskaper och fördelar
Skurdammsugning och sopning i ett enda arbetsmoment
- Dubbel produktivitet för människa och maskin.
- Halverar timmarna som arbetas.
- Försopning ej nödvändigt.
Enkel hög behållartömning av avfallsbehållaren
- Bekvämt för operatören.
- Ingen direkt kontakt med smutsen.
- Tömning av avfallsbehållaren sker medan du sitter.
Roterbar sidoborste/sidoskrubborstningsdäck på båda sidor av maskinen
- Utökning av arbetsbredden upp till 1 755 mm.
- Skyddar maskiner och föremål.
- Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd
Batteridrift med noll utsläpp
- Tyst rengöring
- Skyddar både hälsa och miljö
- Upp till 40'000 m² per laddning
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Arbetsbredd, borste (mm)
|1045 - 1350
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1755
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1440
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|300 / 300
|Avfallsbehållare (l)
|180
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 14000
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|10500
|Batteri (V/Ah)
|36 / 805
|Drifttid (h)
|cirka 4
|Uppladdningstid (h)
|cirka 11
|Max. lutning (%)
|12
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|460
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|25 - 150
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 12
Följande ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramper, böjda
- Sidoskurdäck
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- Automatisk vattenavstängning
- Parkeringsbroms
- Integrerad sopmekanism
- Sopfunktion
- Magnetventil
- 2-tanksystem
- standard körljus för dagtid
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
Användningsområden
- För invändig rengöring av containrar och tankar inom transport- och logistiksektorn samt inom jordbruket, livsmedelsindustrin och kemikalieindustrin.
- För industri (gjuterier, cementfabriker), logistik och lager, parkeringsplatser och parkeringshus, byggindustrin, flygplatser och hamnar