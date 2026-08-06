Med noll utsläpp arbetar den kombinerade sop och skurmaskinen B 300 RI Bp effektivt med djuprengöring och underhållsrengöring av stora ytor och kan rengöra ända intill väggar och föremål. Två stora borstvalsar, en 300-liters tankvolym och en bastant, böjd sugramp levererar en avverkningsgrad på hela 14'000 m² per timma vilket ger användare stora tidsbesparingar tack vare att maskinen effektivt kan såväl sopa som skura i ett och samma moment. Den här konfigurationen inkluderar ett sidoskurdäck på maskinens högra sida som är fjäderbelastat vilket ger ett kollisionsskydd och skurning med vatten ända intill kant. Det uppsopade skräpet töms enkelt tack vare maskinens högtömmande funktion. Maskinen är konstruerad med en solid stålram och passar därför riktigt krävande uppdrag. I maskinen ingår ett 36V, 805Ah syrabatteri samt tillhörande laddare.