Skurmaskin B 50 W Bp Pack 115Ah D51
B 50 W Bp Pack 115Ah D51 är en kombiskurmaskin med 115Ah AGM batterier samt utrustad med ett planskurhuvud (D51) i helgjutet aluminium och kemdosering.
Kärchers B 50 W kombiskurmaskinsmodell är bygg i robust design och med slitstarkt material i samtliga delar. Borsthuvudet och skrapan är tillverkat av långlivad helgjuten aluminium.. Skurhuvudet arbetar med en anmärkningsvärt låg ljudnivå. Denna versionen är utrustad med 115Ah AGM batterier med en god drifttid. Maskinen har drivning vilket ökar ergonomin i arbetet. Vårt nya DOSE doseringssystem ger en precis och exakt dosering av rengöringsmedel vilket sparar såväl miljön som pengar. Smutsvattentanken rengörs bekymmersfritt och utan att behöva vara i kontakt med smutsvattet tack vare vårt smidiga tankrengöringssystem. Påfyllning av rent vatten är enkelt med antingen vårt auto-fill system med inbygg funktion för att stoppa påfyllningen vid full tank eller med hjälp av en påfyllnadsslang som användas oavsett krantyp. Dessutom kan avancerad information samt ytterligare inställningsmöjligheter nås enkelt och behändigt via en smartphone tack vare vår kostnadsfria "Machine connect" app.
Egenskaper och fördelar
Extremt kompakt modellkroppBra överblick och manöverförmåga Enkel hantering, säker och robust för att förebygga skador
Connectivity/"Machine connect" smartphone appUtökad lista av funktioner och information Resursövervakning, ökning av produktivitet, informativa animationer för underhåll och felsökning Justering av parametrar, tilldelning av KIK behörigheter
Borsthuvud och skrapa tillverkad i gjuten aluminiumRobusta och slitstarka komponenter Kortare ställtid och högre produktivitet till en lägre kostnad
Parabolisk skrapa med Linatex suglister
- Perfekt uppsugning även på strukturerade golv och i tvära svängar
- Sänkt risk för att tappa fäste och mindre manuellt arbete
D 51 planskurhuvud
- Tyst och energieffektiv
- Rengör under kontorstid med lång driftstid
Eco!Flow system
- Möjliggör hastighetsberoende vattendosering
- Konsekvent bra rengöringsresultat, även i svängar
Ny, integrerad "DOSE" rengöringsmedelsdosering
- Exak dosering av rengöringsmedel
- Konsekvent bra rengöringsresultat och effektiv kostnadsbesparing
- Kontaktlöst byte av rengöringsmedel tack vare ett slutet system
Auto-rinse tankrengöringssystem
- Kontaktlös rengöring av smutsvattentanken
- Inget skvätt
Auto-fill renvattenpåfyllning
- Snabb och enkel påfyllning av renvattentank
- Driftssäkert tack vare den automatiska avstängningen vid full tank
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|50 / 50
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 3060
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1840
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Drifttid (h)
|Max. 3
|Uppladdningstid (h)
|cirka 10
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|Max. 6
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|140
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Svängradie (mm)
|1400
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Tillåten totalvikt (kg)
|245
|Vikt utan tillbehör (kg)
|185
|Mått (L × B × H) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Laddare
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
- doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem
Standardutrustning
- DOSE
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
- Tanksköljningssystem
- Renvatten indikator: Genom vattentryck
- drivs med hjälp av app
- Autofill-system
- dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %
- Typ av suglister: Linatex®
- med hastighetsberoende vattendosering
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
Videos
Användningsområden
- Perfekt för rengöring på alla typer av golv som ex. i butiker eller skolor
- Passar för rengöring av lunchmatsalar i skolor och sjukhus.
- För underhåll och periodisk rengöring i exempelvis offentliga byggnader