Skurmaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kompakt B 50 W Bp skurmaskin för rengöring av golv . Utrustad med robusta och hållbara aluminiumkomponenter, D 60 borsthuvud och kraftfullt 115 Ah AGM-batteri.
Den batteridrivna skur- och torkmaskinen B 50 W Bp är idealisk för effektiv golvrengöring i alla tänkbara miljöer. Den kompakta designen ger bättre överblick och utmärkt manövrerbarhet även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Den självgående maskinen har en robust konstruktion med borsthuvud och sugskrapa tillverkade i hållbart gjutet aluminium. Den paraboliska sugskrapan säkerställer perfekt uppsugning, även på strukturerade ytor och i skarpa svängar. D 60 skurhuvudet möjliggör grundlig och kraftfull rengöring. Det kraftfulla AGM-batteriet ger en kapacitet på 115 Ah för lång driftstid. Hjuldriften förenklar användningen och minskar den fysiska belastningen för operatören. Avancerade inställningar och information kan enkelt styras via din smartphone med appen "Machine connect". Auto-rengöringsfunktionen möjliggör kontaktfri rengöring av smutsvattentanken, och auto-fillsystemet gör det enkelt att fylla på färskvattentanken med automatisk stoppfunktion. Renvatten kan enkelt fyllas på från vilken kran som helst med den universella påfyllningsslangen.
Egenskaper och fördelar
Extremt kompakt modellkroppBra överblick och manöverförmåga Enkel hantering, säker och robust för att förebygga skador
Connectivity/"Machine connect" smartphone appUtökad lista av funktioner och information Resursövervakning, ökning av produktivitet, informativa animationer för underhåll och felsökning Justering av parametrar, tilldelning av KIK behörigheter
Borsthuvud och skrapa tillverkad i gjuten aluminiumRobusta och slitstarka komponenter Kortare ställtid och högre produktivitet till en lägre kostnad
Parabolisk skrapa med Linatex suglister
- Perfekt uppsugning även på strukturerade golv och i tvära svängar
- Sänkt risk för att tappa fäste och mindre manuellt arbete
D 60 skurhuvud med två rondeller/borstar
- Stor arbetsbredd
- Högre produktivitet och snabbare rengöring
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|600
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|50 / 50
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 3600
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2160
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Drifttid (h)
|Max. 3
|Uppladdningstid (h)
|cirka 10
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Körhastighet (km/h)
|Max. 6
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|150
|Borstens tryck mot underlaget (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Svängradie (mm)
|1400
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,6
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Tillåten totalvikt (kg)
|241
|Vikt utan tillbehör (kg)
|175
|Mått (L × B × H) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Batteri
- Laddare
- Sugramper, böjda
- robust gjuten sugstång i aluminium
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
- drivs med hjälp av app
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
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Användningsområden
- Perfekt för rengöring på alla typer av golv som ex. i butiker eller skolor
- Passar för rengöring av lunchmatsalar i skolor och sjukhus.
- För underhåll och periodisk rengöring i exempelvis offentliga byggnader