Den batteridrivna skur- och torkmaskinen B 50 W Bp är idealisk för effektiv golvrengöring i alla tänkbara miljöer. Den kompakta designen ger bättre överblick och utmärkt manövrerbarhet även i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Den självgående maskinen har en robust konstruktion med borsthuvud och sugskrapa tillverkade i hållbart gjutet aluminium. Den paraboliska sugskrapan säkerställer perfekt uppsugning, även på strukturerade ytor och i skarpa svängar. D 60 skurhuvudet möjliggör grundlig och kraftfull rengöring. Det kraftfulla AGM-batteriet ger en kapacitet på 115 Ah för lång driftstid. Hjuldriften förenklar användningen och minskar den fysiska belastningen för operatören. Avancerade inställningar och information kan enkelt styras via din smartphone med appen "Machine connect". Auto-rengöringsfunktionen möjliggör kontaktfri rengöring av smutsvattentanken, och auto-fillsystemet gör det enkelt att fylla på färskvattentanken med automatisk stoppfunktion. Renvatten kan enkelt fyllas på från vilken kran som helst med den universella påfyllningsslangen.