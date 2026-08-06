Kärchers B 50 W kombiskurmaskinsmodell är bygg i robust design och med slitstarkt material i samtliga delar. Borsthuvudet och skrapan är tillverkat av långlivad helgjuten aluminium.. Skurhuvudet arbetar med en anmärkningsvärt låg ljudnivå. Denna versionen är utrustad med 115Ah AGM batterier med en god drifttid. Maskinen har drivning vilket ökar ergonomin i arbetet. Vårt nya DOSE doseringssystem ger en precis och exakt dosering av rengöringsmedel vilket sparar såväl miljön som pengar. Smutsvattentanken rengörs bekymmersfritt och utan att behöva vara i kontakt med smutsvattet tack vare vårt smidiga tankrengöringssystem. Påfyllning av rent vatten är enkelt med antingen vårt auto-fill system med inbygg funktion för att stoppa påfyllningen vid full tank eller med hjälp av en påfyllnadsslang som användas oavsett krantyp. Dessutom kan avancerad information samt ytterligare inställningsmöjligheter nås enkelt och behändigt via en smartphone tack vare vår kostnadsfria "Machine connect" app.