Skurmaskin B 60 W Bp Pack DOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
Användarvänlig batteridriven kombiskurmaskin med drivning och kemdosering. Individuella användarinställningar. Enkel vattenpåfyllning via autofill-tekniken.
Kärchers B 60 W Bp Pack Dose är en kompakt, användarvänlig och praktisk kombiskurmaskin med drivning i båda riktningar. Den är utrustad med nyckelkonceptet "Intelligent Key" som möjliggör användarprofiler. De individuella inställningarna tillser att maskinen är enkel att handha för alla samtidigt som den garanterar ett bra rengöringsresultat. Dessutom undviks de flesta handhavandefelen och maskinens livslängd förlängs. Den smidiga och kompakta designen klarar smala passager och oregelbundet utformade ytor utan problem. Maskinens låga ljudnivå gör den mycket lämplig att använda i ljudkänsliga miljöer såsom sjukhus och hotell och gör att man kan utföra lokalvård i butiksmiljö under öppettider. Ergonomiskt utformat handtag gör den lättmanövrerad. Automatiskt sköljsystem finns tillgängligt som tillval för enkel rengöring av maskinen efter användande. Suglisten bytes enkelt utan verktyg. Maskinen är konfigurerbar men levereras som standard i Sverige med underhållsfria batterier, tankrengöringssystem, snabbpåfyllning och samt automatisk kemdosering. Maskinen levereras komplett med ett 65cm planskurhuvud och en V-formad sugskrapa.
Egenskaper och fördelar
Beprövad dubbel-disk teknikEnkelt borstbyte på sekunden: Genom att låsa upp borsten via fotpedalen, låsa genom att sänka maskinen eller genom att klicka in den manuellt. Tyst och energieffektivt skurhuvud Lämplig för en rad rengöringsuppgifter. Rondeller och rondellhållare finns också.
Kraftfull drivningEnkel att manövrera tack vare steglös hastighetsreglering (framåt och bakåt). Maximal hastighet kan ställas in. Hanteras genom reglage på handtaget.
Autofyll-funktionBekväm påfyllnad av renvatten med slang. Med automatiskt stopp när tanken är full Tidsbesparande då annat arbete kan utföras samtidigt
EASY-Operation-reglage
- Enkel att använda.
- Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren.
Enkel hantering
- Enkel hantering tack vare tydliga kontrollelement med färg-kodning
- Förenklar användandet och kortar ner upplärningstiden
Kraftfullt 170 Ah batteri med inbyggd laddare
- Kompatibel inbyggd laddare ökar livslängden på batteriet.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- För betydligt minskad energiförbrukning och avsevärt längre batteritid.
- eco!efficiency-läget är extra tyst och optimalt för ljudkänsliga områden (t.ex. sjukhus eller hotell).
Innovativt KIK-System
- Gul nyckel för användare, grå nyckel för arbetsledare.
- Minskade servicekostnader på grund av färre driftfel.
- Optimal inställning av maskinen för olika rengöringskrav.
Tanksköljningssystem
- Enkel och hygienisk rengöring av smutsvattentanken
DOSE doseringsenhet för rengöringsmedel
- Med inbyggd dosering av rengöringsmedel
- Exakt doseringsfunktion (kan sättas upp till 3%)
- Ingen kontaminering av tanken eftersom den enbart fylls med rent vatten.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Arbetsbredd, borste (mm)
|650
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|900
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|60 / 60
|Ytkapacitet (m²/h)
|3900
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2340
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Drifttid (h)
|Max. 3
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|26
|Svängradie (mm)
|1650
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|61
|Anslutningseffekt (W)
|2100
|Tillåten totalvikt (kg)
|300
|Mått (L × B × H) (mm)
|1540 x 900 x 1160
Följande ingår
- Planskur: 2 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- DOSE
- Kraftfull drivning
- Tank-i-tank-konstruktion
- Tanksköljningssystem
- Autofill-system
- Typ av suglister: Oljebeständig
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
Användningsområden
- Utmärkt för rengöring av butiker, köpcentran, industrier och flygplatser
- Passar utmärkt för lokalvårdare i till exempel idrottshallar
- Idealisk för rengöring på flygplatser samt inom industrin och transportsektorn