Kärchers B 60 W Bp Pack Dose är en kompakt, användarvänlig och praktisk kombiskurmaskin med drivning i båda riktningar. Den är utrustad med nyckelkonceptet "Intelligent Key" som möjliggör användarprofiler. De individuella inställningarna tillser att maskinen är enkel att handha för alla samtidigt som den garanterar ett bra rengöringsresultat. Dessutom undviks de flesta handhavandefelen och maskinens livslängd förlängs. Den smidiga och kompakta designen klarar smala passager och oregelbundet utformade ytor utan problem. Maskinens låga ljudnivå gör den mycket lämplig att använda i ljudkänsliga miljöer såsom sjukhus och hotell och gör att man kan utföra lokalvård i butiksmiljö under öppettider. Ergonomiskt utformat handtag gör den lättmanövrerad. Automatiskt sköljsystem finns tillgängligt som tillval för enkel rengöring av maskinen efter användande. Suglisten bytes enkelt utan verktyg. Maskinen är konfigurerbar men levereras som standard i Sverige med underhållsfria batterier, tankrengöringssystem, snabbpåfyllning och samt automatisk kemdosering. Maskinen levereras komplett med ett 65cm planskurhuvud och en V-formad sugskrapa.