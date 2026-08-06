Skurmaskin B 80 W Konfigurerbar
Avancerad, välutrustad,användarvänlig och praktisk batteridriven kombiskurmaskin med kemdosering. Individuella användarinställningar. Planskurteknik eller borstvalsteknik på skurhuvud.
Kärchers B80W är en kompakt, användarvänlig och praktisk kombiskurmaskin med drivning i båda riktningar. Den är utrustad med nyckelkonceptet "Intelligent Key" som möjliggör användarprofiler. De individuella inställningarna tillser att maskinen är enkel att handha för alla samtidigt som den garanterar ett bra rengöringsresultat. Dessutom undviks de flesta handhavandefelen och maskinens livslängd förlängs. Den smidiga och kompakta designen klarar smala passager och oregelbundet utformade ytor utan problem. Maskinens låga ljudnivå gör den mycket lämplig att använda i ljudkänsliga miljöer såsom sjukhus och hotell och gör att man kan utföra lokalvård i butiksmiljö under öppettider. Ergonomiskt utformat handtag gör den lättmanövrerad. Automatiskt sköljsystem finns tillgängligt som tillval för enkel rengöring av maskinen efter användande. Suglisten bytes enkelt utan verktyg. Maskinen är konfigurerbar men levereras som standard i Sverige med underhållsfria batterier, tankrengöringssystem, snabbpåfyllning och Fleetuppkoppling samt automatisk kemdosering.
Egenskaper och fördelar
Borsthuvudet har beprövad teknik med rondell eller borstvals
- Kan fås med 65 eller 75 cm arbetsbredd.
- Borsttekniken och arbetsbredden baseras på kundkraven.
Borsthuvud och skrapa höjs och sänks automatiskt
- Automatisk anpassning på basis av det valda rengöringsprogrammet.
- Sugrampen höjs automatiskt vid backning.
Anpassningsbart anläggningstryck på borsten
- Elektrisk justering av borstens anliggningstryck.
- Exakt anpassning till rengöringskraven.
- Anläggningstrycket justeras automatiskt.
Innovativt KIK-System
- Nycklar med olika färgkoder för operatörer och arbetsledare.
- Färre funktionsfel sänker servicekostnaderna.
- Optimal inställning av maskinen för olika rengöringskrav.
Ekonomiskt eco!efficiency-läge
- Sänker energiförbrukningen och förlänger batteriets drifttid.
- Sänker ljudnivån och möjliggör användning i bullerkänsliga områden.
- Sänker energiförbrukningen och förlänger batteriets drifttid.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Sänker ljudnivån och möjliggör användning i bullerkänsliga områden.
Stor färgskärm
- Ger utmärkt översikt över alla viktiga driftsparametrar.
- Kan ställas in till operatörens eget språk.
- Vattenvolym, underhållstips och återstående batteritid (i minuter) visas.
Bekvämt EASY-reglage
- För mycket enkel användning av maskinen.
- Kan ställas in till operatörens eget språk.
- Vattenvolym, underhållstips och återstående batteritid (i minuter) visas.
Med rak eller V-formad sugramp
- Perfekt sug på varje våning.
- Stort urval av sugläppar i olika material.
Ekonomiskt eco!efficiency-läge
Bekväm drivmotor
- Med steglös hastighetsinställning, både framåt och bakåt.
- Steglös framåt- och bakåt- drift.
- Den maximala hastigheten kan ställas in.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Arbetsbredd, borste (mm)
|650
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|80 / 80
|Ytkapacitet (m²/h)
|3000
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|2250
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 240
|Drifttid (h)
|Max. 4
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180 - 1300
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|28 - 430
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|62
|Spänning (V)
|100 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Anslutningseffekt (W)
|2200
|Mått (L × B × H) (mm)
|1617 x 810 x 1152
Följande ingår
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
Standardutrustning
- DOSE
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
- Tanksköljningssystem
- standard körljus för dagtid
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Användningsområden
- Idealisk för rengöring i simbassänger, idrottshallar och köpcentrum
- Idealisk inom industrin, transportsektorn och på flygplatser