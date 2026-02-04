Med BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid perfekt överblick över området som ska rengöras. Detta är möjligt tack vare de små dimensionerna hos denna kompakta och batteridrivna kombiskurmaskin med rondellteknik. Med god överblick från förarpositionen är skurmaskinen lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Inställningarna, alternativen och funktionerna på skurmaskinen har också reducerats till det mest väsentliga för att minska tiden det tar att vänja sig vid hur den används. Vi rekommenderar BD 50/50 C Bp Pack Classic för användning i mataffärer, hotell, skolor samt inom hälso- och sjukvården. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 80Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på nära 3h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast 2h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.