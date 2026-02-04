Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
BD 50/50 C Bp Pack Classic är en prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapacitet på upp till 2000 m²/h. Här med Li-Ion batterier.
Med BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid perfekt överblick över området som ska rengöras. Detta är möjligt tack vare de små dimensionerna hos denna kompakta och batteridrivna kombiskurmaskin med rondellteknik. Med god överblick från förarpositionen är skurmaskinen lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Inställningarna, alternativen och funktionerna på skurmaskinen har också reducerats till det mest väsentliga för att minska tiden det tar att vänja sig vid hur den används. Vi rekommenderar BD 50/50 C Bp Pack Classic för användning i mataffärer, hotell, skolor samt inom hälso- och sjukvården. Den här versionen är utrustad med litium-ion batterier på 80Ah med hela 5 års garanti, en drifttid på nära 3h och uppladdningstid från tomt till fullt på endast 2h. Med en livslängd på 3800 laddcycler kommer dom kunna användas 4-5 gånger längre än konventionella batterier med bibehållen full kapacitet.
Egenskaper och fördelar
Långlivade lithium-ion batterier.
- Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser.
Kompakt och robust design
- Väldigt mångsidig, enkel att hantera och med en god överblick.
- Minskar risken att skada maskin eller utrustning.
Skurhuvudet och skrapan är tillverkade av slitstark aluminium
- Robust maskinkoncept för tuffa arbetsförhållanden med låg felfrekvens.
- Även utvecklad för applikationer under svåra förhållanden.
Extremt enkelt koncept för handhavande
- Alla funktioner kan hanteras med reglage, knappar och rattar.
- Enkelt koncept med självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel.
- Väldigt kort upplärningsperiod.
Bekvämt fyr-hjulssystem
- Perfekt för långa arbetspass.
- Ökar användarvänligheten och sänker ansträngningens som krävs avsevärt.
Robust chassi som standard
- Sänker tiden och kostnaden för underhåll.
- Ökar pålitligheten.
Unik design på uppsugningssystemet
- Ökar användarvänligheten.
- Minskar ljudnivån.
Separat smutsvattentank
- Väldigt enkel rengöring.
- Ökar hygienen.
Lock till renvattentanken med inbyggt doseringsmått för rengöringsmedel
- För bekväm och korrekt dosering av rengöringsmedel.
- Sänger förbrukningen och kostnaden av rengöringsmedel.
Praktiskt Home Base system
- För förvaring av olika tillbehör.
- Tillbehör för manuell rengöring är alltid inom räckhåll.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|50 / 50
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 2040
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1200
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|24 / 90
|Drifttid (h)
|2,5
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|23
|Svängradie (mm)
|1240
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Vikt utan tillbehör (kg)
|53
|Mått (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Batteri och laddare ingår
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
- Easy Operation väljarknapp
Videos
Användningsområden
- Rekommenderas starkt för tillämpningar inom professionell lokalvård
- Perfekt för att arbeta i bullerkänsliga områden, även på natten
- Också mycket lämplig för uppdrag inom butikssektorn, kontor, lunchmatsalar och liknande
- För användning i hotell och cateringindustri, butiksmiljö och bilhallar.
- Detaljhandel
- För rengöring inom sjukvården, transportsektorn och i tillverkande industri
- Industri
- Bilindustri