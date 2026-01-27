Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic
BD 50/50 C Bp Pack Classic är en prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen batteridrivna kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapacitet på upp till 2000 m²/h.
Med BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid perfekt överblick över området som ska rengöras. Detta är möjligt tack vare de små dimensionerna hos denna kompakta och batteridrivna kombiskurmaskin med rondellteknik. Med god överblick från förarpositionen är skurmaskinen lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Inställningarna, alternativen och funktionerna på skurmaskinen har också reducerats till det mest väsentliga för att minska tiden det tar att vänja sig vid hur den används. Vi rekommenderar BD 50/50 C Bp Pack Classic för användning i mataffärer, hotell, skolor samt inom hälso- och sjukvården.
Egenskaper och fördelar
Utrustad med magnetventil och transportrulle för maximal komfortMagnetventil för automatiskt stopp av vattnet efter att dödmansgreppet har släppts upp. Den utfällbara transportrullen möjliggör den praktiska tvåstegsmetoden. Utfällbar transportrulle förenklar transport av maskinen markant.
Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelenSjälvförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Prisvärd instegsmodellUtmärkt förhållande mellan pris och prestanda Begränsad till de viktigaste funktionerna
Stor tankvolym med kompakta dimensioner
- Mycket lättmanövrerad.
- Ger en tydlig överblick över ytan som ska rengöras.
Stort batteriutrymme för alla typer av standardbatterier
- Lättåtkomligt batteriutrymme för snabbt byte av batterier.
- Även lämpad för flerskiftsanvändning.
Home Base-system
- Möjlighet att fästa ytterligare tillbehör eller utrustning.
- Ytterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen.
EASY-manöverpanel
- 1-reglagemanövrering.
- Mycket enkel att använda.
Enkel tilldelning av funktioner med driftselement i gult
- Korta inlärningstider även för outbildad personal.
Robusta och tåliga kontrollelement
- Lämplig för daglig användning.
- Extremt hållbar.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|900
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|50 / 50
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 2040
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1200
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Drifttid (h)
|Max. 3
|Uppladdningstid (h)
|cirka 12
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Svängradie (mm)
|1240
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1100
|Vikt utan tillbehör (kg)
|40
|Mått (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Laddare
- Sugramp, v-formad
Standardutrustning
- 2-tanksystem