Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic

BD 50/50 C Bp Pack Classic är en prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen batteridrivna kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapacitet på upp till 2000 m²/h.

Med BD 50/50 C Bp Pack Classic har du alltid perfekt överblick över området som ska rengöras. Detta är möjligt tack vare de små dimensionerna hos denna kompakta och batteridrivna kombiskurmaskin med rondellteknik. Med god överblick från förarpositionen är skurmaskinen lätt att använda via EASY-manöverpanelen. Inställningarna, alternativen och funktionerna på skurmaskinen har också reducerats till det mest väsentliga för att minska tiden det tar att vänja sig vid hur den används. Vi rekommenderar BD 50/50 C Bp Pack Classic för användning i mataffärer, hotell, skolor samt inom hälso- och sjukvården.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic: Utrustad med magnetventil och transportrulle för maximal komfort
Magnetventil för automatiskt stopp av vattnet efter att dödmansgreppet har släppts upp. Den utfällbara transportrullen möjliggör den praktiska tvåstegsmetoden. Utfällbar transportrulle förenklar transport av maskinen markant.
Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic: Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelen
Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kort tid för att vänja sig vid maskinen. Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.
Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic: Prisvärd instegsmodell
Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda Begränsad till de viktigaste funktionerna
Stor tankvolym med kompakta dimensioner
  • Mycket lättmanövrerad.
  • Ger en tydlig överblick över ytan som ska rengöras.
Stort batteriutrymme för alla typer av standardbatterier
  • Lättåtkomligt batteriutrymme för snabbt byte av batterier.
  • Även lämpad för flerskiftsanvändning.
Home Base-system
  • Möjlighet att fästa ytterligare tillbehör eller utrustning.
  • Ytterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen.
EASY-manöverpanel
  • 1-reglagemanövrering.
  • Mycket enkel att använda.
Enkel tilldelning av funktioner med driftselement i gult
  • Korta inlärningstider även för outbildad personal.
Robusta och tåliga kontrollelement
  • Lämplig för daglig användning.
  • Extremt hållbar.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivning av borsten
Arbetsbredd, borste (mm) 510
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 900
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 50 / 50
Ytkapacitet (m²/h) Max. 2040
Praktiskt ytframförande (m²/h) 1200
Batterityp Underhållsfri
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Drifttid (h) Max. 3
Uppladdningstid (h) cirka 12
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Borstens rotationshastighet (varv/min) 180
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Svängradie (mm) 1240
Vattenförbrukning (l/min) Max. 2,3
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 66
Anslutningseffekt (W) Max. 1100
Vikt utan tillbehör (kg) 40
Mått (L × B × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Följande ingår

  • Planskur: 1 Del(ar)
  • Batteri
  • Laddare
  • Sugramp, v-formad

Standardutrustning

  • 2-tanksystem
Skurmaskin BD 50/50 C Bp Pack Classic
